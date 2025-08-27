Dijo Gus Irfan después de ser llamado al DPR se convertirá en el ministro de Hajj

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Organizadora Hajj y Umrah (BP), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan Los votos abiertos después de que su nombre se llame Presidente de la Comisión VIII Marwan Dasopang será Ministro de Hajj y Umrah.

Gus Irfan enfatizó que todas las decisiones relacionadas con el Ministro estaban en manos del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto.

«Depende de nuestro presidente, si quién será el líder en el nuevo ministerio de Hajj depende de él», dijo Gus Irfan a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.

Gus Irfan enfatizó que seguiría todas las decisiones del presidente Prabowo. También afirmó estar listo para llevar a cabo los deberes u órdenes de Prabowo.

«Nosotros, como implementación de obstáculos, se nos asigna listos, no asignados no listos. Ese es nuestro principio», dijo Gus Irfan.

Previamente informado, el presidente Comisión VIII DPR RIMarwan Dasopang dijo que el jefe de la Agencia de Organización del Hajj (BP), Mochamad Irfan Yusuf, alias Gus Irfan, sería el ministro de Hajj.

El término surgió después de que el DPR y el gobierno ratificaron oficialmente el proyecto de ley (proyecto de ley) con respecto a la tercera enmienda a la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah.

Esto fue transmitido por Marwan en una reunión de trabajo de la Comisión VIII con el Ministerio de Religión y BP HajjMiércoles 27 de agosto de 2025.

En la reunión, mencionó la pronunciación de Gus Irfan cuando el jefe de BP Hajj se convertiría en un ministro de Haj y Umrah.

«Y, por supuesto, más tarde, Gus Irfan ya no es el jefe de la agencia, convirtiéndose en ministro», dijo Marwan en una reunión.

Mientras tanto, el Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar ya no trata el tema de Hajj y Umrah. Marwan dijo que el Ministro de Religión Nasaruddin Umar se centrará en cuidar los intereses de las comunidades religiosas.

«Porque inmediatamente el Ministro de Religión ya no se ocupa de los asuntos del Hajj, realmente se convierte en un clérigo para cuidar los intereses de las comunidades religiosas, por lo que es apropiado ser anregarantta kiai haji nasaruddin mar», dijo.