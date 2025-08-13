Dijo Gianluigi Donnarumma después de ser descartado por PSG

VIVA – Gianluigi Donnarumma no pudo ocultar su decepción y corazón roto después de no entrar más en el plan de Paris Saint-Germain (PSG) para la nueva temporada. El portero del equipo nacional italiano ni siquiera fue traído al equipo de Les Parisiens al enfrentar Tottenham Hotspur en la Super Copa de Europa, jueves 14 de agosto de 2025

La noticia que circulaba dijo que había una tensión entre el club y Donnarumma después de negociar que el nuevo contrato tuvo un callejón sin salida. Esta situación hace que el futuro del portero en Parc des Princes sea más gris.

«Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo ser parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y roto», escribió Donnarumma en su mensaje de despedida para los fanáticos del PSG en las redes sociales.

El portero de 25 años afirmó que esperaba que aún pudiera despedirse directamente frente a los partidarios del PSG en Parc des Princes. Sin embargo, se dio cuenta de que la oportunidad era casi imposible de materializarse en medio de las condiciones actuales.

«Siempre traeré recuerdos de todas las emociones, noches milagrosas y sobre ti, lo que me hace sentir como en casa», dijo.

El saludo de despedida de Donnarumma provocó especulaciones de calor sobre el club que se convertirá en su nuevo puerto. Hasta ahora, Manchester City, Manchester Unitedy se dice que el Chelsea está listo para presentar ofertas para traer al ex portero del AC Milan.