VIVA – Incadir incidente para colorear el juego Equipo nacional Indonesia contra el Líbano en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, el lunes por la noche 8 de septiembre de 2025.

Un partidario de Ultras Garuda de Lamongan, Java Oriental, Djalu Ariel Christianto (25), murió después de que su condición de salud cayó mientras miraba el partido de la jornada de la FIFA.

Djalu había recibido tratamiento médico y fue llevado de urgencia al Hospital Dharma Bakti Husada, Surabaya. Sin embargo, su vida no fue ayudada cuando llegó al hospital.

Esta triste noticia recibió atención directa del presidente general Pssi Erick thohir. Después del partido, Erick junto con las filas del gobierno regional de Java Oriental y el gobierno de la ciudad de Surabaya visitó el hospital para reunirse con la familia del difunto.

«Me doy un dolor más profundo a la familia del fallecido que debe estar muy perdido. Estoy aquí para conocer a la familia del fallecido con el gobierno regional de Java Oriental y también el Surabaya Pengprov», dijo Erick.

«PSSI se condole a la familia que queda atrás. Esperamos que el fallecido obtenga el mejor lugar del lado de Dios Todopoderoso y la familia recibirá fortaleza», dijo Erick.

En esa ocasión, PSSI también recordó la importancia de mantener la salud antes de asistir al partido en el estadio.

Se recomienda a la audiencia con un cierto historial médico que no se obligue a estar presente directamente en el estadio, sino que apoya al equipo nacional a través de transmisiones de televisión o plataformas digitales oficiales.

PSSI también recomienda que los partidarios con condiciones especiales de salud consulten con un médico o personal médico antes de llegar a una gran multitud.

Como un paso anticipatorio, PSSI en colaboración con la oficina de salud de la ciudad de Surabaya preparó ocho puestos de seguridad completos con equipos médicos en el área del estadio. Esto es para garantizar que el manejo de emergencia funcione de acuerdo con los estándares.

Además, cada espectador que compra un boleto de partido Equipo nacional indonesio Protegido automáticamente por el seguro de vida de Mandiri en Salud (MIH) como el socio oficial de seguros de PSSI. La protección también se aplica a la familia del difunto Djalu Ariel Christianto.

La seguridad y la salud de la audiencia, enfatizó el PSSI, siempre será una prioridad en cada partido del equipo nacional.