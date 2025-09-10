Dijo Erick Thohir después de que Vanenburg no pudo pasar al equipo nacional U-23 indonesio a la Copa Asiática

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-23 ciertamente no pudo avanzar a la ronda final de la Copa Asiática U-23 2026. El resultado después de Garuda Muda perdió un poco 0-1 ante Corea del Sur en el último partido del Grupo J en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Jay Idzes: Un partido de prueba no es solo una formalidad para el equipo nacional indonesio



El gol único de Corea del Sur anotó por Hwang Doyun en el séptimo minuto. Este resultado hace que Indonesia termine como subcampeón grupal con cuatro puntos, pero no es suficiente para ganar los mejores boletos de segundo lugar.

En la fase grupal, Indonesia solo pudo ganar una victoria sobre Macao (5-0), un empate contra Laos (0-0) y la derrota de Corea del Sur. El partido contra Laos es un determinante desafortunado, porque la falla en ganar puntos completos hace que la oportunidad sea más delgada.

Leer también: Reconocimiento honesto de Vanenburg después del equipo nacional indonesio U-23 no pudo calificar para la Copa Asiática



Erick thohir Mantenga la apreciación

El presidente de PSSI, Erick Thohir, que estuvo presente directamente en el estadio, consideró que los jugadores habían luchado de manera óptima a pesar de que tuvieron que ser eliminados.

Leer también: La venganza de Corea del Sur está completa, roda el sueño del equipo nacional indonesio U-23



«Sí, el equipo ha trabajado duro», dijo Erick. «Anteriormente, intente la formación 4-3-3, 3-5-2, intente nuevamente con otra formación. Y finalmente todavía perdió 1-0 ante Corea, un muy buen equipo».

Sin embargo, Erick no cerró su decepción con un empate en el partido inaugural contra Laos.

«Si vemos los resultados ayer, tal vez cuando solo somos oponentes de Laos, somos menos consistentes», dijo. «Perder ante Corea 1-0, no es bueno, pero sí, un buen equipo de Corea».

Con este resultado, Indonesia debe enterrar el sueño de aparecer en la Copa Asiática U-23 2026, mientras que Corea del Sur dio un paso suave como el Grupo J.