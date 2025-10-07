Dijo Emil Audero después de la ausencia del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita e Irak

VIVA – Kiper Equipo nacional Indonesia, Emil Daring Mulyadi, confirmado ausente en un partido candente contra Arabia Saudita en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

El jugador nacido en Mataram, que ahora defiende a los cremaseses en la Serie A italiana, sufrió una lesión muscular de la pantorrilla, por lo que tuvo que detenerse y no pudo participar en el fortalecimiento del equipo de Garuda en Jeddah.

A través de su mensaje personal, Emil expresó su decepción y su apoyo a sus colegas que competirían en el King Abdullah Sports City Stadium, jueves 9 de octubre de 2025

«Para todos los fanáticos de Garuda, desafortunadamente tengo que estar ausente debido a una lesión. Así es como la vida», escribió Emil.

«Espero ayudar a los compañeros de equipo a lograr nuestros sueños. Pero estoy seguro de que darán todo para que todos nos enorgullezcan».

Emil también le agradeció el apoyo y las oraciones interminables que fluyen del público del fútbol de la patria.

«Gracias por sus buenos mensajes, nos vemos más tarde», agregó.

La ausencia de Emil es claramente una gran pérdida para Equipo nacional indonesio. El portero de 27 años siempre parece consistente y es la primera opción en una serie de partidos importantes.

Sin embargo, el entrenador Patrick Kluivert se aseguró de que la posición debajo de la barra permanezca segura. Porque, Maarten Paes se ha recuperado y está listo para regresar para proteger el objetivo de Garuda después de estar ausente debido a una lesión.

El equipo de Garuda ahora se incorpora en el Grupo B con Arabia Saudita e Irak, con grandes ambiciones de continuar sus pasos hacia la Copa Mundial 2026.