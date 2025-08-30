Dijo Emil Audero después de hacer el debut de Jay Idzes terminó trágicamente

VIVA – Jugador de duelo Equipo nacional Indonesia fue presentada en la Serie A 2025/2026 de la Liga italiana. Emil Daring a lo largo de Cremonés Frente a Jay Idzes que fortaleció Sassuolo En la segunda semana en el estadio Giovanni Zini, viernes 29 de agosto de 2025.

Este partido fue especial porque se convirtió en un debut en Idzes con Sassuolo. Sin embargo, su debut terminó amargo después de que su equipo cayó 2-3 del anfitrión Cremonse.

Cremonese ganó rápidamente a través de Filippo Terracciano 37 minutos y Franco Vázquez 39 minutos. Sassuolo había subido a través de Andrea Pinamonti (63 ‘) y Domenico Berardi (73’). Pero el gol de Manuel de Luca en los 90+3 minutos aseguró la dramática victoria de Cremonese.

Jay Idzes, que era dúo con el defensor bosnio, Tarik Muharemovic, no pudo salvar a Sassuolo. Su equipo ahora está desplomado en la parte inferior de la clasificación con cero puntos de dos partidos. Anteriormente, Sassuolo también perdió 0-2 ante Napoli.

Kata Emil Audero

En cambio, Emil Audero disfrutó de un momento dulce. Parecía lleno y después del partido desahogar sus sentimientos a través de las redes sociales.

«En el camino correcto, nunca se rinda hasta el final», escribió Emil en Instagram, el sábado 30 de agosto de 2025.

«¡Tres puntos importantes antes del descanso, sigue peleando! Vamos crema», agregó.

Esta victoria hizo que Cremonese superó la clasificación de la Serie A con seis puntos, ya que previamente ha derrotado a AC Milan 2-1.

Después del descanso internacional, Cremonese desafiará a Hella Verona el 15 de septiembre de 2025. El propio Sassuolo se enfrentó a Lazio el día anterior, el 14 de septiembre de 2025.

Antes de regresar a sus respectivos clubes, Emil Audero y Jay Idzes se unieron por primera vez con Equipo nacional indonesio. Están programados para aparecer en la jornada de la FIFA contra Taiwán (5 de septiembre) y Líbano (9 de septiembre) 2025.