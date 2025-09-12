Dijo Eliano Eliano Reijnders después de hacer un dulce debut en Persib Bandung

VIVA – Eliano Reijnders Inmediatamente robó la atención en su partido de debut juntos Perseguidor Bandung. Entró como sustituto, ayudó a Maung Bandung a conquistar Persebaya Surabaya con una puntuación delgada de 1-0 en el partido de la quinta semana Súper liga 2025/2026 en el estadio API de Gelora Bandung Lautan (GBLA), viernes 12 de septiembre de 2025

Leer también: El elegante jefe de la declaración de la declaración Persija después de defender el campeón de la Super League 2025/2026



El jugador con el número 2 posterior llegó a reemplazar a Kakang Rudianto en el minuto 60. Aunque esta es la primera vez que aparece frente a Bobotoh, el centrocampista del equipo nacional indonesio parecía seguro.

«Creo que este es un buen partido. Ambos equipos mostraron un juego interesante. El rendimiento del equipo también es bueno hoy», dijo Reijnders en una conferencia de prensa después del partido.

Leer también: 4 nuevas armas Persib Persebaya Destructores están listos para ser jugados



Reijnders admitió que el partido contra Persebaya era apretado, pero Persib pudo ser más dominante en la segunda mitad. Consideró que el equipo tenía la oportunidad de aumentar la excelencia.

«Al ingresar a la segunda mitad, en realidad tenemos más oportunidades que ellos. Especialmente cuando el contraataque, nuestras posibilidades son más para marcar goles», dijo.

Leer también: El entrenador de PSBS Biak reveló la clave de la victoria en la sede de Semen Padang



Aunque parecía bastante sólido en el partido debut, Reijnders insistió en que era reacio a complaciente. Está comprometido a continuar trabajando duro para hacer una mejor contribución a PERSIB en los siguientes partidos.

La victoria sobre Persebaya mismo fortaleció aún más la posición de Persib en la parte superior de la clasificación. Para los reijnders, este debut no solo es dulce debido a la victoria, sino también al comienzo de su importante viaje con Maung Bandung.