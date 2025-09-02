Dijo el TNI sobre la circulación de la carta de invitación de Pam Swakarsa

Yakarta, Viva – Circulación de una carta con la gestión central de la generación joven de FKPPI, en la que las instrucciones Seguridad Swakarsa (Pam swakarsa) en toda la patria.

La instrucción fue llamada del Asistente Territorial (Aster) del comandante TNI, el mayor general Jimmy Ramoz Manalu. Relacionado con esto. La sede de TNI habló sobre la carta. No se negó el contenido de la carta sobre Pam Swaskarsa.

Pero, se confirmó que no era una orden sino solo una apelación. La razón, se ha demostrado que Pam Swakarsa es efectiva para reducir la agitación que existe en varias regiones.

«No es una orden, una apelación o invitación, porque ha demostrado ser efectiva en varias regiones», dijo el jefe del Centro de Información de TNI, General de Brigada (MAR) Freddy Ardianzah, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Dijo, la apelación para participar en la seguridad ambiente que fue entregado por el Aster del comandante de TNI, el objetivo era ayudar a salvaguardar la seguridad regional.

«La apelación o invitación del TNI para participar en la obtención del entorno circundante es cierto. El TNI a través del comandante de TNI invita a organizaciones sociales, incluida la generación joven de FKPPI, a participar en la seguridad Público Swakarsa (Pam Swakarsa) y desempeña un papel activo en ayudar a la seguridad del área «, dijo.

Alienta la participación activa de la comunidad y las organizaciones sociales a mantener especialmente su conductividad ambiental, a través de actividades positivas. Al igual que dar una apelación, una orden de apoyo, patrullar y patrullar, también fortalece la hermandad en la comunidad.

Freddy agregó, cada actividad que involucra elementos de la comunidad siempre está en la coordinación del TNI, POLRI, así como otros aparatos relevantes. Esto está de acuerdo con el corredor de la ley y mantener el espíritu de la unidad nacional.

«Hacemos hincapié en que la forma de participación no es un sustituto del papel de las fuerzas de seguridad, sino la sinergia y la colaboración para crear una atmósfera segura y armoniosa», dijo.