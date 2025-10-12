Dijo el técnico iraquí tras destrozar a la selección de Indonesia

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Irak, Graham ArnoldParecía tranquilo a pesar de que su equipo acababa de conseguir una importante victoria sobre Selección Nacional de Indonesia en la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

En el partido que se celebró en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025, temprano en la mañana WIB, Irak ganó por poco 1-0 gracias a un único gol de Zidane Iqbal en el minuto 75.

Esta victoria no sólo garantiza que Irak mantenga sus posibilidades de clasificarse para la Copa del Mundo de 2026, sino que también enfatiza su dominio sobre Indonesia en los últimos encuentros. Sin embargo, Arnold decidió amortiguar la euforia.

«Les digo a los aficionados iraquíes que no celebren la victoria sobre Indonesia, porque todavía tenemos un segundo partido», dijo Arnold, citado por Winwin.

El seleccionador australiano destacó que la victoria sobre Indonesia es sólo el primer paso. La atención principal de su equipo está ahora puesta en el crucial duelo contra Arabia Saudita que se disputará el miércoles.

«No creo que estemos bajo presión, pero el equipo saudí está bajo presión. Durante cinco días han estado pensando en el partido contra Irak porque todos exigen que se clasifiquen», dijo Arnold.

Arnold elogió el desempeño de sus tropas, que parecieron disciplinadas y eficientes a pesar de la presión de Indonesia en la primera mitad. Admitió que cambiar de estrategia en la segunda parte fue la clave de la victoria.

La entrada de Zidane Iqbal, Youssef Amyn y Ali Jasim hizo que el juego de Irak fuera mucho más agudo. Como resultado, Iqbal, graduado de la academia del Manchester United, logró marcar la diferencia con su gol contra Maarten Paes.

«Jugamos con eficacia y nos mantuvimos concentrados durante todo el partido. Sabemos que Indonesia tiene buena velocidad y técnica, así que esperamos el momento adecuado para atacar», explicó.

Arnold también destacó el importante progreso mostrado por la selección nacional de Indonesia bajo la dirección de Patrick Kluivert.

«Me he enfrentado varias veces a Indonesia y este equipo está creciendo rápidamente. Juegan más organizados y tienen mucha determinación», elogió el entrenador de 62 años.

La victoria sobre Indonesia significa que Irak ocupa ahora el segundo lugar en la clasificación del Grupo B con los mismos puntos que Arabia Saudita. El partido final contra el anfitrión Arabia Saudita determinará quién tiene derecho a un boleto automático para la Copa del Mundo de 2026.