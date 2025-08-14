Dijo el ministro del hogar Tito Karnavian, sobre la destitución del Regente de Sudewo

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Tito Karnavian habló sobre el plan polémico acusación Regente También, SudeoDespués del aumento caótico de la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB P2) en un 250 por ciento.

Tito afirmó que se debe tomar un juicio político de acuerdo con el mecanismo. Dijo que el DPRD de Pati Regency ahora ha formado un Comité Especial (Pansus) para discutir esto.

«Para la acusación, la acusación tiene su mecanismo, el mecanismo es a través del mecanismo de DPR, he oído que hemos hecho un comité especial, por lo que lo hemos seguido», dijo, el jueves 14 de agosto de 2025.



Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), Muhammad Tito Karnavian

El ex jefe de la policía nacional reveló que Sudewo había transmitido una disculpa y revocó la política de aumento de impuestos que desencadenó la ira pública. Tito también pidió a todas las partes que mantuvieran la conductividad regional.

«Así que apelo a la comunidad para que se calme, no haga ninguna acción anarquista. Si hay demandas, hágalo con el mecanismo existente. No violes», dijo.

Tito también recordó a los jefes regionales que son sensibles a las aspiraciones públicas. «Por el contrario, los colegas de la cabeza regional deberían responder a ver qué dinámica en la comunidad. Eso es receptivo, complaciente. Invitar el diálogo, así, no hagan de inmediato a las decisiones regionales», dijo.

Anteriormente informó, el Regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, a pesar de que había demandas de las masas de los manifestantes para que residiera en la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente. «Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

Incluso con el proceso político que se implementó en el DPRD de Pati Regency al acordar la propuesta de derechos de cuestionario y el comité especial del Regente Pati.

«Sí, ese es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo

En esa ocasión, Sudewo también dijo que la manifestación que ocurrió hoy se había completado y la situación volvió a conducir.

«En términos generales, incluso si al conocer a los manifestantes hay un lanzamiento, podemos entender sus emociones debido a la gran cantidad de masas para que sea imposible estar completamente controlado. Pero lo más importante, todo va bien», dijo.

Reconoció que el incidente se convirtió en un valioso proceso de aprendizaje para él, teniendo en cuenta que solo había estado en el cargo durante unos meses.