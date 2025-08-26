Dijo el inspector general Rudi Darmoko sobre el tiroteo de los residentes de NTT al mantener el límite estatal

Kupang, Viva – La atmósfera en la frontera de Indonesia –Leer Timor nuevamente calentado. El lunes por la mañana, 25 de agosto de 2025, estalló el choque en Nino Hamlet, Inbate Village, Distrito de Bikomi Nilulat, North Central Timor Regency (TTU).

Un ciudadano indonesio llamado Paulus Kaet Oki debe ser llevado al hospital después de ser perforado munición Supuestamente liberado por la Unidad de Patrulla de Timor Leste Fronteira (UPF). Afortunadamente, la condición de Paul era estable después de someterse a un tratamiento intensivo en el Hospital Regional de Kefamenanu.

Pero este incidente dejó tensión en la frontera que durante mucho tiempo había sido propensa al conflicto debido a las disputas límite. El choque comenzó cuando los aldeanos enredos detuvieron la construcción de pilares fronterizos estatales en Tapal 36.

Los residentes para la agricultura han trabajado en la tierra, aunque según el acuerdo temporal en 2005, su estado sigue siendo un punto vulnerable. Sin aceptar, los residentes de Timor Leste informaron el incidente. Alrededor de las 09.00 Wita, siete miembros del UPF armados con un largo barril llegaron a la ubicación e inmediatamente dispararon contra los ciudadanos indonesios.

«Basado en el testimonio de testigos de ciudadanos indonesios en el lugar, hubo alrededor de 8 erupciones de armas. Como resultado, un residente llamado Paulus Kaet Oki sufrió heridas. disparar translúcido en el hombro derecho. El oficial de la policía de TTU inafis hizo la escena del crimen y encontró evidencia en forma de 8 conchas de bala y 1 proyectil de armas de barril largo «, dijo las relaciones públicas de la policía de TTU, IPDA Markus Wilco Mitang, martes 26 de agosto de 2025.

Los oficiales de INAFIS encontraron ocho conchas de bala y un proyectil de armas largas y largas en la escena. Kapolda NTTEl inspector general de policía Rudi Darmoko a través del jefe de relaciones públicas de la policía regional de NTT, el comisionado de policía Henry Novika Chandra, enfatizó que la Policía Nacional y el TNI intervino de inmediato para reducir la situación.

«La Policía Nacional está aquí para asegurarse de que la comunidad esté segura, tranquila y recibió toda la atención. La víctima ha recibido tratamiento médico y nuestra familia es humanista», dijo Henry.

Jefe de Policía de TTU, Comisionada Senior Adjunta Eliana Papote con Dansatgas Pamtas, el teniente coronel Arh Reindi Trisetto Nugroho y Dandim 1618/TTU, el Coronel Coronel Arm Didit Prasetyo Purwanto también aseguró la ubicación de inmediato.

Por la tarde, la condición fue controlada y declarada con éxito. Este evento no es el primero. El 17 de agosto de 2025, según los informes, un ciudadano de Belu Indonesia fue asesinado a tiros por los residentes de Timor Leste mientras cazaba en la zona fronteriza.

Informe Jo Kenaru/ NTT