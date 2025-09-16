Dijo el ex presidente del Tribunal Supremo sobre Nadiem para ser sospechoso en la corrupción de la computadora portátil Chromebook

Yakarta, Viva – Ex Juez de la Corte Suprema, Gayus Lumbuun Dijo que alguien sospechoso de estar involucrado en un caso de corrupción no tenía que mirar el flujo de fondos al sospechoso.

Si hay otras partes que se benefician de la ley, entonces la persona aún puede ser procesada legalmente.

Esto respondió al ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (MenBudristek), Nadiem makarim Hizo un sospechoso en un caso de corrupción del proyecto obtención computadora portátil Chromebook Vale la pena Rp9.9 billones.

Esto, dijo, se refirió al Artículo 2 y al Artículo 3 de la Ley Criminal de Corrupción que se benefició a usted o a los demás.

Si Nadiem realmente no tiene intenciones malvadas o no recibe dinero del proyecto, Gayus dijo que Nadiem sigue relacionado si hay quienes disfrutan de los beneficios del proyecto de laptop de Chromebook.

«Mens Rea (intención maliciosa) no está solo, pero la forma de Actus Reus (culpa) son las acciones a pesar de que es descuidado, accidentalmente pero obviamente perjudicial para el país. Aunque Nadiem no disfruta o no tiene intención, es una pérdida nacional», dijo Gayus el martes 16 de septiembre, 2025.

Por esta razón, Gayus le pidió al investigador del Fiscal General que probara personas o partes que se beneficiaron del Proyecto de Adquisiciones de laptop de Chromebook en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología. Incluyendo, explorar la supuesta inversión de Google en Gojek fundada por Nadiem.

«Los investigadores deben poder revelar. La tarea de prueba está en el investigador. El reino de la prueba está en el investigador, podría estar en el KPK», dijo.

En el futuro, dijo Gayus, funcionarios si la fabricación de políticas debe proporcionar beneficios a las personas que pueden ser contabilizadas, no solo se benefician a sí mismas o ciertos grupos.

«El motivo de una política que se puede tener en cuenta. (Política) no es para sí mismo o para otros que causan pérdidas estatales», concluyó.