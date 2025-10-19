Dijo el entrenador del AS Trencin después de que Marselino Ferdinand casi marcara un gol

VIVA – Entrenador AS TrenčínRicardo Moniz, habló sobre la apariencia marselino fernando quien finalmente debutó en Liga Eslovaquia. El joven jugador de Indonesia jugó en la segunda parte cuando Trencin recibió al MFK Skalica en el estadio Sihoti, el sábado 18 de enero de 2025.

Marselino reemplazó a Dylann Kam en el minuto 46 e inmediatamente tomó la posición de banda derecha. Se mostró valiente, aunque el partido no fue fácil para su equipo.

De hecho, AS Trencin se mostró dominante durante todo el partido. Sin embargo, el público local se quedó sin palabras después de que Skalica robara el primer gol gracias a Adam Morong en el minuto 72.

Por suerte, el defensa Lukas Skovajsa pudo salvar a Trencin con un bonito cabezazo en el minuto 83. Desafortunadamente, la oportunidad de oro desde el punto de penalti que ejecutó Molik Khan en el tiempo de descuento no logró marcar tras ser contrarrestada por el portero Martin Junas.

Tras el partido, Ricardo Moniz destacó la finalización de sus jugadores, incluido Marselino, que tuvo una oportunidad de oro.

«Hasta el final de la primera parte pensábamos que estábamos jugando bien. Estábamos seguros de que llegaría el momento de marcar un gol», dijo Moniz, citado en el canal de YouTube de AS Trencin.

“En la segunda parte tuvimos tres oportunidades abiertas para marcar goles, a través de [Fedor] Kasana y también Marselino por ejemplo. Pero eso no es suficiente para nosotros”.

Marselino estuvo a punto de darle la ventaja a Trencin en el minuto 84. A partir del balón que recibió en el lado izquierdo del área de Skalica, el jugador de 21 años tuvo dos opciones: disparar directo o enviar un centro. Eligió disparar, pero desafortunadamente su fuerte tiro se elevó muy por encima de la portería.

Aunque su primer toque no fue perfecto, Marselino recibió elogios por su valentía para penetrar la defensa rival.

Mientras tanto, Moniz también agradeció especialmente a Skovajsa, quien fue el salvador del equipo.

«El equipo no se rindió cuando iba perdiendo y un fantástico gol de Skovajsa nos salvó de la derrota. La primera línea no estaba en forma, pero la mentalidad del equipo siguió siendo extraordinaria», subrayó Moniz.

Con este empate, el AS Trencin tuvo que conformarse con compartir un punto. Sin embargo, para Marselino Ferdinan, este partido es un nuevo comienzo lleno de esperanza en Europa.