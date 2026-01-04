Dijo El Entrenador De Persija Después De Que John Herdman Se Convirtiera Oficialmente En Entrenador De La Selección Nacional De Indonesia

VIVA – Entrenador persia Jacarta, Mauricio Souzaexpresó su convicción de que la selección de Indonesia tiene grandes posibilidades de clasificarse para el Mundial de 2030 bajo la dirección del nuevo entrenador, Juan Herdman.

Souza transmitió este optimismo en una rueda de prensa después del partido del Persija Yakarta contra el Persijap Jepara, el sábado 3 de enero de 2026. Según el técnico brasileño, la decisión de Indonesia de nombrar anticipadamente un entrenador de la selección nacional fue un paso importante hacia los objetivos a largo plazo.

«Espero que podamos conseguir el Mundial de 2030 [Indonesia] los próximos cuatro años. «Creo que es importante que Indonesia tenga ahora un entrenador para la selección nacional», afirmó Souza.

Souza evalúa que tener un entrenador desde temprana edad proporciona grandes beneficios para Equipo Nacional Indonesia, especialmente en la construcción de una comprensión profunda del carácter y la calidad de los jugadores.

«Creo que también es importante que el entrenador de la selección nacional conozca a sus jugadores para que la selección indonesia pueda participar en el Mundial de 2030», dijo en el estadio principal Gelora Bung Karno.

El propio John Herdman fue anunciado oficialmente por el PSSI como entrenador Selección Nacional de Indonesia el sábado por la tarde. El técnico inglés ocupa el puesto que deja Patrick Kluivert desde octubre de 2025.

El PSSI decidió previamente separarse de Patrick Kluivert después de que la selección de Indonesia no consiguiera entradas para el Mundial de 2026. No sólo eso, la federación también puso fin a la cooperación con el entrenador de la selección sub-23, Gerald Vanenburg, y el entrenador de la selección sub-20, Frank van Kempen.

Después de la separación, PSSI actuó rápidamente para buscar un nuevo entrenador. El director técnico del PSSI, Alexander Zwiers, fue asignado para mapear y seleccionar a los candidatos que se consideraron que mejor se adaptaban a las necesidades del fútbol indonesio.

A partir de este proceso, los nombres de cinco entrenadores fueron incluidos en el radar del PSSI. Luego, la Federación envió un enviado compuesto por Zwiers y dos miembros del Comité Ejecutivo para realizar entrevistas personales en Europa.

De los cinco candidatos, sólo cuatro entrenadores respondieron a la invitación a la entrevista. Uno de ellos es John Herdman, ex entrenador de la selección canadiense.

La experiencia de Herdman al lograr que Canadá se clasificara para la Copa del Mundo es una ventaja a los ojos del PSSI. Después de exhaustivas discusiones en la reunión del Comité Ejecutivo, la federación finalmente nombró a Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia.