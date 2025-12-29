Dijo el entrenador de Persija después de destruir al Bhayangkara FC

VIVA – persia Yakarta empezó la semana con resultados perfectos. Jugando frente a decenas de miles de Jakmania que llenaron el estadio principal Gelora Bung Karno (GBK), Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025 por la noche, los Kemayoran Tigers parecieron dominantes y vencieron al Bhayangkara Presisi Lampung FC con un convincente marcador de 3-0.

Desde el primer minuto, Persija tomó inmediatamente la iniciativa del partido. La intensa presión ejercida por los anfitriones hizo que Bhayangkara defendiera más. Se crearon varias oportunidades, pero apareció un nuevo gol al final de la primera parte.

El momento crucial llegó en el minuto 45+5. El árbitro señaló penalti después de que Eksel Runtukahu recibiera una falta en el área. Allano Lima quien se presentó como albacea cumplió perfectamente sus funciones. El disparo con el pie izquierdo de Allano hacia el lado izquierdo de la portería no pudo ser bloqueado por el portero Bhayangkara, dándole a Persija una ventaja de 1-0.

Al entrar en la segunda mitad, la intensidad del juego de Persija se mantuvo. Se lanzaron ataques tras ataques que culminaron en un gol adicional en el minuto 62.

El defensa de Bhayangkara, I Putu Gede, no pudo anticipar un centro certero de Bruno Tubarão. En lugar de tirar el balón, su toque final resultó en un gol en propia puerta que duplicó la ventaja de Persija.

Una ventaja de dos goles no hizo que los Kemayoran Tigers se relajaran. Persija se mantuvo agresiva y siguió presionando. El gol del cierre llegó desde la zaga por mediación de Jordi Amat. El experimentado defensa disparó con fuerza desde fuera del área en el minuto 78 y se deslizó suavemente hacia la portería. FC Bhayangkara.

Esta aplastante victoria fue recibida positivamente por el técnico interino de Persija, Ricky Nelson, quien reemplazó a Mauricio Souza, ausente por sanción con tarjeta.

«Estamos muy agradecidos. En la primera parte tuvimos dificultades porque Bhayangkara jugó un poco diferente de lo que esperábamos. Amontonaron jugadores en el área defensiva, por lo que fue bastante difícil para nosotros», dijo Ricky.

Añadió que el gol de penalti fue el punto de inflexión del partido. «En un momento de transición recibimos un penalti que cambió el curso del partido. En la segunda parte el partido estuvo más abierto y tuvimos más espacio para atacar», continuó.

Ricky también destacó que estos tres puntos adicionales son muy importantes para Persija en la máxima competición.