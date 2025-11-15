Dijo El Entrenador De Mali Después De Destrozar A La Selección Nacional Sub-22 De Indonesia

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Mali U-22, Fousseni Diawara, mencionó el principal factor que hizo que su equipo pareciera dominante al doblarse Selección Nacional de Indonesia Sub-22 en un partido de prueba en el estadio Pakansari de Bogor, el sábado 15 de noviembre de 2025 por la noche. Mali se mostró feroz desde los primeros minutos y regresó a casa con una convincente victoria por 3-0.

El rápido gol de Sekou Doucore en el minuto cinco rompió inmediatamente la concentración de Garuda Muda. La situación se volvió aún más difícil después de que Wilson Samake duplicara la ventaja en el minuto 34, antes de que Moulaye Haidara cerrara el partido de gol de Mali en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

«Estoy muy satisfecho con este partido. Tuvimos suerte de marcar muy temprano», dijo Diawara después del partido.

Esta rápida ventaja permitió a Mali controlar el ritmo del juego. Los jugadores obtienen más espacio, suficiente tiempo y calma para crear transiciones de ataque ordenadas durante todo el partido.

«Eso nos permitió afrontar este partido y ganar confianza», explicó Diawara.

El joven equipo de Mali parece maduro en términos de estructura de juego. Los pases cortos se organizan cuidadosamente, se mantienen las conexiones entre líneas y la presión se realiza inmediatamente cada vez que se pierde el balón.

«Hemos dado varias instrucciones a los jugadores», afirmó el técnico de 45 años.

Según Diawara, su equipo demostró una implementación táctica que cumplió con sus expectativas durante los 90 minutos.

«Estas instrucciones se implementaron. Eso nos permitió tener una serie de juegos interesante», añadió Diawara.

Indonesia y Mali seguirán poniendo a prueba las fortalezas de cada uno nuevamente. Está previsto que los dos equipos se reencuentren en el segundo partido de prueba en el estadio Pakansari, el martes 18 de noviembre de 2025 por la noche.