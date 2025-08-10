Dijo el entrenador de Dewa United sobre el debut de Rafael Struick cuando fue golpeado por Malut United

VIVA – debut Rafael Struick a lo largo de Dewa United En la Super League 2025/2026 no funciona sin problemas. El entrenador de Dewa United, Jan Olde Rierterink, admitió que el partido inaugural del joven jugador tuvo lugar en una situación llena de presión.

Struick apareció como titular cuando Dewa United fue el anfitrión Malut United en Banten International Stadium (BIS), sábado 9 de agosto de 2025. En el partido, Dewa debe reconocer la superioridad de sus invitados con un puntaje de 1-3.

Según Riengerink, este partido es un desafío para Struick. El oponente parece disciplinado y hace que Struick sea difícil mostrar su mejor juego.

«Este es un partido muy difícil. Él [Rafael Struick] Jugadores que necesitan espacio. El comenzó [sebagai starter] En el centro del campo con Egy Maulana Vikri «, dijo Riekerink en una conferencia de prensa después del partido.

El entrenador holandés explicó que había hecho un cambio de posición para que Struick fuera más libre de moverse en el campo.

«Después de 15 minutos, lo muevo al exterior porque hay demasiados jugadores en el medio. Y nuevamente, necesita espacio», continuó.

Aunque la aparición de Struick en el partido debut no fue satisfactoria, Riengerink consideró que era injusto si el rendimiento del jugador fue juzgado de inmediato por un solo partido. Hizo hincapié en la importancia del proceso de adaptación y trabajo duro.

«Para juzgarlo en esta competencia, creo que esta competencia no es fácil. Para mí, él es un jugador muy talentoso. Está abierto a estudiar».

«También trabaja duro en el entrenamiento. Tengo expectativas para él. Pero entiendo, si ves el partido, creemos, es muy difícil», dijo el entrenador.

Rafael Struick comenzó su aventura en la Super League de Indonesia después de una carrera en el extranjero. Antes en el uniforme de United United, el jugador de 21 años se registró en la competencia australiana con Brisbane Roar.