Dijo el Director Gerente de BRI sobre el secuestro del asesinato del jefe de rama

Yakarta, Viva – Presidente Director (Director Gerente) de PT Bank Rakyat Indonesia (Bri), Hery Gearardi habló sobre el caso secuestro hasta asesinato contra el jefe de la oficina sub -branquial (KCP) Mohamad Ilham Pradipta (35).

El cuerpo de la víctima fue encontrado en Kampung Karangsambung, pueblo de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency.

«Los empleados que murieron, estamos haciendo profundización. También nos preocupa, como se secuestran, veo que en el video fue secuestrado de un automóvil.

Hery dijo que su partido se estaba profundizando, especialmente relacionado con el motivo de secuestro y casos de asesinato que sucedieron a Ilham.

En la actualidad, dijo, el caso está en proceso de ser investigado por la policía.

«Estamos (explorando) si está relacionado con la facturación, la recolección o qué. No hemos podido», dijo.

«La policía está realizando una profundización para eso. Más tarde, si hay noticias positivas, actualizaremos», dijo.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.