Dijo Chico Aura después de confirmar el título del Maestro de Indonesia 2025

Pekanbaru, Viva – Chico aura dwi wardoyo finalizar el título de Packelik por algún tiempo ganando Masters de Indonesia 2025 después de conquistar a los jugadores de bádminton surcoreanos Jeon Hyeok Jin en la final de singles masculinos en Pekanbaru Youth Gor, Riau, domingo 21 de septiembre de 2025.

Leer también: Chico Aura conoce al jugador canadiense de bádminton Victor Lai en la semifinal Indonesia Masters 2025



La sexta semilla se dio la vuelta después de perder en el primer juego y luego ganó los siguientes dos juegos en la posición 13-21, 21-9, 21-17 de sus oponentes que fueron la segunda semilla del torneo.

«Alhamdulillah, pude terminar bien el partido sin lesiones. En el primer juego seguí demasiado el patrón del oponente, pero en los siguientes dos juegos pude cambiar el patrón y dominar el juego», dijo Chico en la declaración oficial de PBSI.

Leer también: Los resultados de los jugadores de bádminton indonesio en Malasia Masters 2025: Ganda Women’s Shine, Singles masculino se agotan





Singles masculinos indonesios Chico Aura Dwi Wardoyo

Agregó, el partido decisivo tuvo lugar con una estrategia completa.

Leer también: La respuesta de PBSI después de Jonatan Christie y Chico salieron de Pelatnas



«Los puntos en el tercer juego son más que los resultados de la estrategia. Presento este título a Indonesia, padres, familia, PBSI y todos los que siempre me apoyan», dijo.

Esta victoria ha sido el primer título de Chico desde Taipei Open 2023. Después de eso, su mejor logro solo llegó a las semifinales del Abierto de Francia 2024.

Desde entonces, su apariencia tendió a negarse a ser eliminada a menudo de las primeras rondas del torneo, incluso después de dejar las pelatnas PBSI.

Ahora, después de regresar al campeonato, el jugador de bádminton número 54 está decidido a aumentar.

«Quiero tratar de disfrutar en cada juego sin carga y presión», dijo Chico.

Luego, Chico se unió al Corea Open 2025 del 23 al 28 de septiembre. Comenzará la lucha de la ronda de clasificación y está programado para conocer a los atletas británicos, Wang Yue Hang, en el partido inaugural. (Hormiga)