Dijo Bojan Hodak después de que Thom Haye fuera criticado por completo

VIVA – Entrenador Perseguidor Bandung, Bojan HodakAdjunta el cuerpo al jugador, Thom Haye quien recibió críticas después del duelo contra los marineros de Lion City en el evento de la AFC Champions League Dos. Según Bojan, las blasfemias que atacan a Thom no vinieron de Bobotoh Sejati.

«En mi opinión, no tiene ningún efecto (para Thom Haye) porque he hablado directamente con él. También veo que los que blasfeman no son Bobotoh», dijo Bojan.

«Hay 50 millones de Bobotoh, y muchos de ellos están contentos con el desempeño del equipo», continuó.

Bojan evaluó que la mayoría de los comentarios negativos eran solo voces de cuentas falsas que no representaban a la mayoría de los partidarios de PERSIB. «La mayoría de ellos no saben mucho sobre el fútbol. Por lo tanto, todo no significa mucho», dijo Bojan.

También defendió la actuación de su equipo cuando se enfrentó a los marineros de Lion City. Aunque el partido terminó en un empate, Bojan consideró que Maung Bandung parecía extraordinario.

«Al luchar contra Lion City, he dicho, fue el mejor partido en los últimos tres años. Este es el mejor equipo. La temporada pasada llegaron a la final de la AFC Champions League. dijo.

Bojan recordó que Lion City Sailors no es un oponente descuidado. El club singapurense tiene un gran material financiero y de jugadores estrella.

«Tienen el mayor presupuesto, jugadores caros, y si alguien espera ganar 5-0 de ellos, es un objetivo poco realista. Aun así, dominamos 75 minutos del partido», dijo.

Sin detenerse allí, Bojan también aprovechó las críticas picantes dirigidas a su equipo.

«Cuando una persona viene y dice ‘juegas como basura’, digo: ‘No, estás hablando como basura. Jugamos muy bien y tienes que respetar a los jugadores'», dijo.

Bojan enfatizó que todos los jugadores de Persib siempre proporcionan las mejores habilidades en el campo. «Han movilizado al 100 por ciento de sus habilidades. Debes respetarlo», dijo el ex entrenador de PSM Makassar.