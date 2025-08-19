Dijo Bojan Hodak después de que Persib fue humillado por Persijap

VIVA – Entrenador Perseguidor Bandung, Bojan HodakNo pudo ocultar su molestia después de que su equipo se tragó una dolorosa derrota en la segunda semana de la Super League 2025/2026.

Tocando en el Gelora Bumi Kartini Stadium, Jepara, el lunes 18 de agosto de 2025 por la noche, Maung Bandung derrotó a 1-2 de Perseguidor.

El juego fue apretado desde el principio. Persib se dejó por primera vez en el medio de la segunda mitad. Asa había surgido cuando el ecualizador se creó en tiempo de lesión. Sin embargo, la felicidad solo dura un instante. Menos de dos minutos después, el portero Teja Paku Alam tembló nuevamente.

Hodak estaba abiertamente decepcionado con los errores elementales cometidos por sus jugadores. Incluso llamó al segundo gol de Persijap como un estúpido error.

«En primer lugar, quiero felicitar a PersiJap, que ha ganado. Un buen estadio, un buen ambiente, todo está bien. Hemos cometido demasiados errores, demasiadas situaciones que deben corregirse», dijo Hodak después del partido, citado desde Antara.

«Si quieres ganar, no puedes dejar que ocurra el segundo objetivo estúpido. Después de igualar, no hay palabras correctas para explicar cómo sucedió el segundo objetivo estúpido», agregó.

El objetivo decisivo de la propia victoria de PersiJap fue anotado por Sudi Abdallah. El jugador del equipo nacional de Burundi pudo aprovechar la negligencia de los rangos de defensa de Persib que no lograron un guardia apretado. Con el espacio vacío frente a él, Abdallah completó la oportunidad con calma.

Además del error, Hodak también aludió al proceso de adaptación del escuadrón. Comprensiblemente, Persib esta temporada hizo una gran revisión al traer muchas caras nuevas, incluida Uilliam Barros en las líneas del frente.

«No se trata solo de uilliam. He dicho que hicimos cambios antes de que comenzara la temporada. Cambiamos a 14 jugadores y necesitamos tiempo para adaptarnos, para entenderse», explicó.

«Entonces, en algunos partidos fue tan fantástico, en otros partidos funcionó mal. Pero eso fue normal, fue una inconsistencia. Habrá partidos en los que se desempeñará bien», explicó Hodak.

La derrota de Persijap hizo que Persib tuviera que trabajar muy duro para mejorar la consistencia del juego. Hodak enfatizó que la evaluación en profundidad se llevaría a cabo pronto para que Maung Bandung pudiera levantarse en la próxima pelea.