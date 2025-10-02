Dijo Bojan Hodak después de Persib Libas, el equipo primario de Arhan

VIVA – Perseguidor Logró con éxito una victoria importante en la AFC Champions League dos (ACL dos) 2025/26. Ven a Pathum Thani Stadium, Tailandia, miércoles 1 de octubre de 2025, Maung Bandung derrovado Bangkok United con un puntaje de 2-0 en el segundo partido del Grupo G.

Leer también: ¡Persib Bandung de fiesta en Tailandia! Bangkok United se convirtió en víctima en ACL dos



Persib Coach, Bojan HodakNo pudo ocultar su satisfacción con el rendimiento de los niños de crianza. Según él, todos los jugadores parecen enfocados y disciplinados durante todo el partido.

«Me siento feliz. Tres puntos que trajimos de aquí. Creo que esto es algo bueno», dijo Hodak en una conferencia de prensa después del partido.

Leer también: La carga de Persib Bangkok United a través del objetivo de Andrew Jung, consulte el enlace de transmisión en vivo aquí



Sin embargo, el arquitecto croata prestó especial atención a la cifra de Andrew Jung. El delantero francés abrió la ventaja de Persib a través de un gol en 42 minutos.

«Jung abrió su primer gol. Debería haber un gol más, pero estaba un poco decepcionado porque el objetivo fue anulado», dijo Hodak.

Leer también: ¡En curso! Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo ACL dos Bangkok United vs Persib Bandung



Además, Hodak también afirmó estar aliviado porque la competencia entraría en el descanso después de ser llevada a cabo previamente con un horario ocupado. Esta pausa se usará para rotar y actualizar el equipo.

«Ahora el equipo entrará en el descanso. Creo que después del descanso el equipo será mejor. Los jugadores se han establecido entre sí y esto es muy importante para el equipo para el futuro», concluyó