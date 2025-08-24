Dijo Bojak Hodak después de que 2 sanciones fallaron y Persib no pudo ganar contra PSIM

VIVA – Perseguidor tengo que estar satisfecho jugando 1-1 con Psim Yogyakarta en la tercera semana Súper liga 2025/26. El feroz duelo tuvo lugar en el Sultan Agungg Stadium, Bantul, domingo 24 de agosto de 2025.

De hecho, Persib en realidad tiene una gran oportunidad de ganar. Dos veces recibió un premio de penalización, ambos no lograron ser maximizados como un objetivo.

Uilliam Barros no logró completar la penalización en el minuto 70, mientras que Marc Klok tampoco pudo entrar en el portero de PSIM desde el punto blanco al final del partido.

Sin embargo, Persib Coach, Bojan HodakTodavía agradece a los jugadores. Consideró que la mentalidad de competir en su equipo había regresado como la temporada pasada.

«Los jugadores aún luchan cuando se dejan atrás para poder marcar un gol de equilibrio e incluso tener la oportunidad de ganar», dijo Hodak en una conferencia de prensa después del partido.

Sin embargo, Hodak no cerró los ojos a la debilidad en el ataque. Destacó el acuerdo final que volvió al problema principal de su equipo.

«Hicimos una oportunidad. Pero no estoy satisfecho con la finalización final de nuestro equipo», dijo Hodak.

Con respecto al fracaso de Barros y Klok al ejecutar una penalización, Hodak afirmó ser reacio a comentar mucho. Para él, la situación es difícil de explicar.

«No puedo decir nada. En un partido, obtuvimos una oportunidad de penalización, pero ambos fracasaron», dijo Hodak.

Por otro lado, Hodak realmente elogió al sector de defensa de Persib. Según él, el defensor parecía disciplinado para que PSIM no tuviera muchas oportunidades abiertas.

«Desde el juego defensivo somos buenos a menos que haya una oportunidad de ellos (PSIM) puede marcar goles de los penalizaciones», dijo Hodak.