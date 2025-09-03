Dijo Angelina Sondakh La asignación de DPR de RP100 millones es más insuficiente, la reacción de Zack Lee para alquiler se saquea

Yakarta, Viva – Declaración Angelina Sondakh Aquellos que mencionaron la asignación de DPR, aunque más que RP. 100 millones nunca serán suficiente atención. La noticia se filmó de inmediato en las filas más populares, especialmente en el canal Viva Showbiz.

Reacción Zack Lee Cuando descubrió por primera vez que su casa alquilada se convirtió en víctima de los residentes para no verse menos vislumbrados por el lector. Sin mencionar el asunto Raffi Ahmad hasta Emil Dardak quien conoció a los quemadores de su lugar de trabajo. Aquí presentamos una lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el miércoles 3 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Angelina Sondakh mencionó salarios y beneficios de RP. 100 millones por mes no serán suficientes para los miembros del DPR, ¿por qué?

Angelina Sondakh nuevamente hizo una sorprendente confesión sobre los miembros del DPR. Esta vez Angie, su saludo reveló que los ingresos y los beneficios obtenidos por los miembros del DPR cada mes nunca serían suficientes.

Como se sabe, Angie había sido miembro del DPR durante dos períodos que van desde 2004 a 2009 y 2009-2014. Pero en 2012 había tropezado con un caso de corrupción de la casa de huéspedes del atleta del Sea Games en Palembang en 2011.

La reacción de Zack Lee cuando descubrió por primera vez que su casa alquilada se convirtió en víctima del berrinche de la Nafa Urbach.

La acción saqueadora que ocurrió en una serie de puntos pospolíticos políticos resultó arrastrar el nombre del actor Zack Lee. Una de sus casas fue el objetivo de las masas que expresaron su ira hacia Nafa Urbach, su ex esposa que ahora está sentada como miembro del Parlamento.

Las masas que no sabían el estado de la casa pensaron que el edificio todavía estaba ocupado por NAFA. Como resultado, la casa de Zack también fue visitada, saqueada y el contenido fue desordenado. Cuando tuvo lugar el incidente, Zack no estaba en el lugar, pero todavía se sentía en pánico. Incluso inmediatamente solicitó ayuda a su mejor amigo, Rama, para verificar la condición de la casa.

Cara a cara con los quemadores de su lugar de trabajo, esta es la reacción de Emil Dardak



La oficina de Emil Dardak fue quemada.

El nombre del vicegobernador de Java Oriental, Emil Elestianto Dardak, o familiarmente llamado Emil Dardak, nuevamente llamó la atención del público. No por la agenda política formal, sino su actitud humanista cuando se enfrenta a menores involucrados en la destrucción y quema del edificio estatal Grahadi, Surabaya.

Emil Dardak el lunes 1 de septiembre de 2025 llegó a Mapolrestabes Surabaya. El propósito de su llegada era reunirse directamente con jóvenes perpetradores que se unieron a dañar y quemar su oficina.

Haz que se toque, el momento de la madre de Affan Kurniawan lloró en los brazos de Raffi Ahmad

En los últimos tiempos, Raffi Ahmad ha recibido fuertes críticas de los usuarios de las redes sociales porque no se considera pro-comunicación. Esto sigue a la manifestación que tuvo lugar en Yakarta desde la semana pasada. Raffi, que se convirtió en el mensajero especial del presidente, fue criticado porque no brindó apoyo a las personas que salieron a las calles.

También fue considerado lento para responder al incidente de que Befell Affan Kurniawan, un taxista de motocicleta en línea de 21 años, que fue asesinado por un vehículo táctico Brimob el jueves la semana pasada. El esposo de Nagita Slavina fue visto acaba de expresar sus condolencias el viernes. Mientras que otros artistas son bastante activos en expresar el incidente.

