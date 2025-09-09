Dijo Abdullah enfatizó que se evaluará el legislador del PDIP de Java Oriental, este es el objetivo

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip), Dijo Abdullah dijo que evaluaría actuación miembro DPRD Regencia de Java Oriental de la facción PDIP. Esta es una de las responsabilidades de los partidos políticos para absorber aspiración y reclamos gente.

Leer también: PDIP respeta el decreto de la reorganización de Prabowo, Budi Gunawan: esa es la prerrogativa del presidente



«Como parte del compromiso de llevar a cabo las demandas de las personas para que el desempeño de los DPR y los DPRD y los partidos políticos se vuelva mejor, y mejorar continuamente, el DPD PDI Perjuangan Java Oriental requiere que cada miembro de la Regencia/DPRD de la Ciudad, que es miembro de la Facción PDI Perjuangan, 2025.



Presidente del parlamento indonesio, dijo Abdullah

Leer también: Prabowo de repente llamó a Dasco al palacio, ¿qué pasa?



Dicho agregó que las demandas y aspiraciones de las personas son necesarias para mejorar el rendimiento de los miembros del DPR y DPRD en el futuro. Por lo tanto, DPD PDIP East Java hará un mecanismo evaluación Para el rendimiento del DPRD de Java Oriental.

«Para medir el desempeño de los miembros de la DPRD de la facción PDI Perjuangan en Java Oriental que trabaja para la gente o no, el DPD PDI Perjuangan Java Oriental hizo un mecanismo de evaluación para el desempeño de los miembros de la Regencia/DPRD de la ciudad, y las provincias en Java Oriental», dijo.

Leer también: PDIP: el proyecto de ley de productos básicos estratégicos debe beneficiar a los agricultores de tabaco



Explicó que más tarde, el DPD PDIP de Java Oriental prepararía una serie de cosas para ser un punto de referencia para la evaluación del desempeño de los legisladores PDIP. Especialmente, dijo, asuntos relacionados con la responsabilidad como representantes de la gente.

Primero, el DPD de PDIP de Java Oriental verá cómo el legislador del Partido Bull Bull de White Hace sigue las quejas públicas a través de la casa de la aspiración.

«Tener una aspiración de la casa, tanto en su hogar privado como en la casa de aspiración que alquilaron o construyeron solos. Y evalúa el desempeño de la casa aspiracional, como cuántas quejas de las personas y cómo hacer un seguimiento de la queja», dijo.

Además, el DPD PDIP verá el nivel de asistencia de los miembros de DPRD de la facción PDIP en una reunión de trabajo hasta su contribución en la formulación de un Perda.

«Medir el nivel de asistencia a una reunión en el DPRD, así como en su desempeño legislativo, la participación en el proceso de calidad en la formulación de una regulación, cuán intensiva se lleva a cabo la supervisión en los OPD que son los socios de trabajo de la Comisión, así como la supervisión del uso del APBD», dijo.

Dicho dicho que su partido también evaluaría el nivel de intensidad del legislador PDIP en Java Oriental para comunicarse con la gente, tanto directamente como en las redes sociales.



El presidente de PDIP de Java Oriental dijo Abdullah. Foto : Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

«Medir el nivel de cumplimiento de su posición como miembro de la DPRD para participar en el éxito de los programas prioritarios de los gobiernos centrales y regionales que son buenos para las personas», dijo.

Además, el legislador PDIP también se evaluará en actividad en el PAC, DPC al nivel del partido DPD. Además, el DPD PDI Perjuangan Java Oriental instruyó a todos los administradores que van desde sucursales, PAC, DPC y DPD para abrir oficinas de partidos como quejas de las personas sobre las necesidades de las aspiraciones que necesitan para transmitir

«Del Informe de rendimiento anterior, especialmente aquellos relacionados con el desempeño de los miembros de DPRD y las aspiraciones de las personas, presentados a la oficina de PDI-P en Java Oriental, DPC y DPD PDI Perjuangan en Java Oriental lo transmitirán regularmente al público», concluyó.