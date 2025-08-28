Dijen Phu Kemenag promete asistir a KPK llamadas a las preguntas

Yakarta, Viva – Director General (Dirjen) de la implementación de Hajj y Umrah Ministerio de Religioso (Año de Kingle), Hilman Latief afirmó estar cumpliendo la llamada de examen de KPK con respecto al caso corrupción Haji soñando.

«Dios desee, debe venir», dijo Hilman a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Hilman explicó que había solicitado un examen de reprogramación del KPK que originalmente se celebró el miércoles 27 de agosto de 2025. Porque debe asistir a una reunión en la Comisión VIII de la Cámara de Representantes.

La reunión discutió la evaluación de la implementación de Hajj 2025 con el Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar.

«He dado una carta de que, debido a que este es un informe de responsabilidad, por lo que debo estar presente aquí, pedir que me reprogramaran», dijo.

Previamente informó, el KPK convocó al director general de Hajj y Umrah (Dirigir el PHU) El Ministerio de Religión, Hilman Latief, se someterá a un examen en el caso de corrupción de cuotas del hajj.

Sin embargo, Hilman no pudo asistir y solicitó reprogramación relacionada con el examen.

«El Director General de PHU, sí, la persona en cuestión pidió reprogramar porque había otra agenda que había sido programada en el DPR», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio Red and White KPK, South Jakarta.

Budi dijo que el KPK estaba coordinando actualmente relacionado con el tiempo reprogramante del examen de Hilman Latief como testigo del presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.