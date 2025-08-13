Dijami 56 preguntas sobre la calumnia del diploma de Jokowi, Abraham Samad se sorprendió al preguntar este asunto

Yakarta, Viva – Ex Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Abraham Samad 56 pregunta Cuando se examinó relacionado con el supuesto caso de calumnia, el diploma falso del 7º Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, que duró 10 horas.

Muchas preguntas planteadas por los investigadores son juzgadas por la sustancia del caso que figura en la citación. Esto fue revelado por el abogado de Abraham, Daniel Winarta.

«La citación mencionó el incidente el 22 de enero de 2025. Pero muchas preguntas planteadas estaban fuera del tempus y el locus de Delikti», dijo Daniel en la sede Polda Metro JayaMiércoles 13 de agosto de 2025.



Ex presidente de KPK, Abraham Samad

Daniel sospechaba que había un matiz criminalización y restricciones a la libertad de expresión a sus clientes. Lo mismo fue transmitido por otro asesor legal, Gufroni, quien dijo que había preguntas irrelevantes, como el origen de los fondos de podcast Abraham Samad hablan.

«¿Preguntaste de dónde vinieron la fuente de fondos? ¿Quién es el gerente? ¿Es una entidad legal o no? Esta es la pregunta que no de acuerdo con la citación», dijo Gufroni.

Abraham Samad también lamentó el curso del examen que según él violaba el Código de Procedimiento Penal y los principios de los derechos humanos. Afirmó estar en contra de los esfuerzos de criminalización que lo atraparon.

«Si esto continúa dejándose sin resistencia, me preocupa que la gente ya no se atreva a predicar cosas que enderezan un caso. Debemos luchar para que esta sea una lección valiosa para todos nosotros», dijo.