‘Digue a todos’ de Alli Haapasalo adquiridos para ventas mundiales por Levelk

El equipo de ventas con sede en Copenhague, Levelk, ha adquirido los derechos de ventas mundiales del drama del período finlandés «Telle a todos», dirigida por Alli Haapasalo («Imagen de niña»), que se presentará el jueves en Asunto de cine finlandésEl evento anual de la industria que se ejecuta paralelo al Helsinki Intl. Festival de cine – Amor y anarquía.

«Tell Everyse» se establece a principios del siglo XX, explorando temas de rebelión, pertenencia y libertad a través de los ojos de las mujeres confinadas a Seili, una remota isla de sanatorio para aquellos considerados «problemáticos».

La película sigue a Amanda Aaltonen, una joven ferozmente independiente con un espíritu de anarquía y aventura. En 1898 llega a la isla de Seili, alegando que ha volado desde París por un globo de aire caliente. Decidida a escapar, Amanda comienza a planear salir, solo para descubrir la verdadera amistad, el amor prohibido y el doloroso precio de pertenencia. A medida que avanza la traición y la locura, Amanda se ve obligada a enfrentar sus miedos más profundos y tomar una elección final entre libertad y aceptación.

«Tell Everyse» está dirigida por Alli Haapsalo y producida por Teea Hyytiä para Helsinki-Filmi. La película está escrita por Katja Kallio y respaldada por Finnish Film Foundation, Yle, SF Studios, Nordisk Film & TV Fond, The Finnish Film Impact Fund (FIFF), West Finland Film Commission (WFFC) y Church Media Foundation.

El elenco incluye a Marketta Tikkanen («Dual,» el soldado desconocido «), Jakob öhrman (» Rebecka Martinsson «,» Rörelser «), Krista Kosonen (» Helene, «Tove,» Röverdotter «) y Alma Pöysti

Haapasalo dirigió anteriormente el éxito del festival «Girl Picture», que también fue representado internacionalmente por Levelk. La película se proyectó en más de 50 festivales, incluidos Berlín, Toronto y Sundance, donde ganó el Premio de la Audiencia en la competencia dramática del cine mundial. VariedadJessica Kiang descrito El «drama ligero de tempo» como «un giro refrescante en un género familiar, ya que presenta un retrato atractivo, tal vez incluso aspiracional de dolores de cultivo de Gen-Z no terriblemente dolorosos».

Finlandia Film Affair se ejecuta del 24 al 26 de septiembre en Helsinki.