Digno de ser blanco de Donald Trump, resulta que Colombia es el paraíso del petróleo y el carbón

Estados Unidos, VIVA – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha conmocionado una vez más al mundo internacional. Después de que Estados Unidos arrestara al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump afirmó que también había atacado al presidente. Colombia Gustavo Petro. La declaración de Trump marca una nueva escalada de las tensiones entre Washington y la región sudamericana.

Tras esta controvertida declaración, la atención pública se centró en Colombia, uno de los países importantes de América Latina. Entonces, ¿cuáles son los encantos y datos interesantes de Colombia? El siguiente es un resumen, como se informó en la página de WorldAtlas, el miércoles 7 de enero de 2026.

En 2017, se sabía que Colombia tenía un producto interno bruto (PIB) de alrededor de 309,2 mil millones de dólares o el equivalente a 5,180 billones de IDR. Según datos del Banco Mundial, el PIB de Colombia en ese momento ocupaba el puesto 39 más alto del mundo, mientras que su PIB per cápita estaba en la posición 86.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) categoriza a Colombia como un país con una economía media-alta y una de las economías más grandes de la región latinoamericana. Como muchos países de América del Sur, la economía de Colombia está fuertemente influenciada por su riqueza de recursos naturales, desde tierras agrícolas hasta diversos tipos de minerales que sustentan el crecimiento económico.

Los recursos naturales de Colombia incluyen tierras fértiles así como minerales importantes como el oro y el carbón. No sorprende que la mayor parte del sector industrial de este país dependa de la agricultura y las materias primas. Algunos de los principales productos de exportación de Colombia incluyen carbón, petróleo, café y oro.

Tierra agrícola

En 2015, las tierras agrícolas solo cubrían alrededor del 1,5 por ciento del área total de Colombia. Desde 2004, la superficie de tierras agrícolas en este país ha experimentado fluctuaciones bastante importantes, una de las cuales se debe a cambios en los patrones climáticos. Sin embargo, el sector agrícola todavía hace una gran contribución a la economía nacional. El gobierno colombiano señaló que en 2015, el sector agrícola contribuyó aproximadamente el 9,3 por ciento al PIB del país. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo de Colombia estima que en 2013 alrededor del 6,6 por ciento de la fuerza laboral colombiana estaba directamente involucrada en el sector agrícola. Los principales cultivos que se cultivan son el maíz, el tabaco y el café.

Café

El café ha sido durante mucho tiempo una parte importante de la historia y la economía de Colombia. Hasta ahora, el café sigue siendo uno de los principales productos básicos del país. El gobierno colombiano estima que alrededor de 2,3 millones de personas participan en el sector cafetalero. La mayor parte del café colombiano se produce para el mercado de exportación, siendo Estados Unidos, Italia y Francia los principales compradores.