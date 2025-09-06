Digning the Foundation of the House, los residentes de Garut incluso se encontraron con el bombardeo de guerra aún activo

GarutVIVA – Uno mortero encontrado activamente al excavar el suelo para base desarrollo Casas en el distrito de Pameungpeuk, Garut Regency, West Java, hoy.

Leer también: Viceprimer Ministro británico de posponía después de no pagar el impuesto a la compra de la propiedad



Sospecha de mortero reliquias La guerra de la guerra durante el colonialismo fue evacuada. Según el Pameungpeuk Kaolsek, IPTU Bangbang Sudarsono, el objeto peligroso había sido asegurado y luego por el equipo de Brimob de la Brigada de la Policía Regional de Java Occidental (Jihandak), sería destruido.

«Una vez que recibimos un informe, coordinamos inmediatamente con las partes relacionadas para garantizar las condiciones y tomar medidas de seguridad para no poner en peligro a los residentes locales», dijo, el sábado 6 de septiembre de 2025.

Leer también: 4 Los perpetradores de la destrucción de las polres y el político en el este de Yakarta fueron arrestados



Dijo que el mortero que se estima que era el resto de la era de la Guerra de la Guerra fue encontrado accidentalmente por los residentes cuando azotaban la tierra para la base de la construcción de casas en la aldea de Leuwinanggung, aldea de Paas, distrito de Pameungpeuk, Garut Regency, sábado por la mañana.

Afortunadamente, el objeto que todavía está activo con una longitud de aproximadamente 80 cm y un diámetro de aproximadamente 15 cm se encuentra rápidamente y no es golpeado por la gente, por lo que no pone en peligro sus vidas.

Leer también: 9 personas se convirtieron en sospechosos de Molotov y quemaron el edificio Grahadi en Surabaya, había niños



«Alhamdulillah, la situación puede controlarse y no causa bajas o daños», dijo.

Agregó que los hallazgos de objetos peligrosos hechos de explosivos agregan una larga lista como evidencia de las reliquias restantes de la era de la guerra en Indonesia, especialmente en la región de Garut.

Al igual que los hallazgos en el área de Pameungpeuk, dijo, era una prueba de la existencia de una antigua reliquia de guerra en ese momento, y tuvo la oportunidad de entrar en pánico a los residentes locales cuando encontraron el objeto por primera vez.

«Los residentes que habían entrado en pánico ahora estaban tranquilos nuevamente después de que el objeto peligroso se aseguró con éxito», dijo el jefe de policía. (Hormiga)