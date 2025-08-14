Yakarta, Viva – Al ingresar al 80 aniversario de la independencia de Indonesia, el desarrollo del sector financiero nacional se siente cada vez más por la rápida transformación de lo digital. Innovación en fintech, servicios bancario Digital y mayor inclusión finanzas se convierte en un estímulo significativo para el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm), que ha sido la columna vertebral de la economía.

Aun así, todavía hay brechas de acceso considerables. Los datos de Komdigi 2025 muestran que de un total de 64 millones de MIPYME, solo el 26 por ciento usa plataformas digitales, mientras que más de 30 millones de empresas no se han conectado con los servicios bancarios.

Esta situación se ilustra claramente a partir de la experiencia de la Sra. EFA, uno de los socios de GrabMerchant en Yakarta que administra el negocio de Aceh Noodle Home. La historia fue entregada por la directora financiera de Superbanco, Melisa Hendrawati, en la nota clave en AWS Summit Yakarta 2025 el 7 de agosto.

«Estos datos son relevantes para la experiencia de la Sra. EFA, uno de los socios de GrabMerchant de Yakarta que administra el negocio basado en el hogar de Aceh Noodle. Sus esfuerzos son cada vez más reconocidos, pero tiene dificultades para desarrollar porque no puede acceder a los préstamos bancarios, sin garantías, sin historial de crédito. Lo que él solo tiene un trabajo duro y el jueves.

Melisa enfatizó que la EFA es solo una de las millones de MIPYME en Indonesia a la que no se ha alcanzado los servicios bancarios completos. «Son un gran potencial que se ha perdido. Para ellos estamos construyendo Superbancy, bancos con servicios digitales diseñados para expandir el acceso financiero y el financiamiento inclusivo a través de la tecnología», agregó.

Gracias a los avances tecnológicos, los bancos con servicios digitales ahora pueden presentar una variedad de innovaciones que facilitan que las MIPYME accedan a los servicios financieros. Uno de ellos es la apertura de una cuenta de ahorro práctico en una plataforma que se ha utilizado diariamente.

Superbank, por ejemplo, integra servicios de apertura de cuenta directa en las aplicaciones Grab y OVO a través de OVO Sabung de Superbank. De esta manera, los usuarios no necesitan descargar aplicaciones adicionales y pueden guardar o recibir directamente el desembolso de los fondos.

Este enfoque se llama en armonía con el principio de «conocer a los clientes donde están» y se las arregló para llegar a más de 4 millones de clientes en solo un año desde el lanzamiento de la aplicación en junio de 2024.

La gestión del flujo de efectivo también es una preocupación. Superbank presenta una función de bolsillo, que permite a los clientes recuperar hasta ocho cuentas con interés de hasta un 5 por ciento por año.

Todas las transacciones se registran en tiempo real para facilitar el monitoreo financiero. La integración con plataformas como Grab también permite el desembolso de fondos dos veces al día, acompañada del acceso a diversas capacitación en educación financiera.

Para las necesidades de financiación, los bancos digitales como Superbank ofrecen soluciones de préstamos a las que se accede fácilmente sin una condición de garantía o historial de crédito. El producto de préstamo se establece (PAS) proporciona un límite de hasta Rp30 millones, tenor flexible, costos administrativos gratuitos y un desembolso rápido de los fondos, para que las MIPYME puedan obtener capital productivo más fácil y más seguro.

No solo eso, los bancos con servicios digitales también compiten que ofrecen intereses de ahorro competitivo. Superbank proporciona un interés del 5 por ciento por año para los ahorros principales, hasta el 10 por ciento para el Piggy Bank automático por el ahorro diario de Superbancy y el 7.5 por ciento de interés por año para los productos de depósito con un tenor que comienza un mes.

Con esta serie de servicios, se espera que los bancos digitales sean un socio estratégico para que las MIPYME alcancen la independencia financiera. En el futuro, la expansión del acceso bancario y el aumento de la educación financiera será la clave para que más pequeñas empresas puedan desarrollarse en medio de una competencia económica digital cada vez más dinámica.