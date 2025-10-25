Dificultades económicas, Ammar Zoni se entregó a la extorsión de Rp. 300 millones en relación con casos de drogas

Jacarta – Caso legal que atrapó al actor Ammar Zoni ha vuelto a llamar la atención del público. Según informes, tras cumplir su condena en el centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta, ha sido trasladado a la prisión de Nusakambangan. Se dijo que el traslado estaba relacionado con la presunta participación de Ammar en la práctica de distribución de drogas en prisión.

Sin embargo, esta acusación fue rotundamente negada por su amigo y maestro espiritual, Ustaz Derry Sulaimanlo que en realidad pone de relieve el presunto chantaje contra Ammar.

Ustaz Derry reveló que recibió una carta directamente de Ammar a través de una doctora llamada Kamelia. En la carta, Ammar negó las acusaciones de los medios de que era un traficante de drogas.

«Con esta carta quiero transmitir que no soy tan acusado por los medios de comunicación. Quiero que todos sepan que no soy un corredor de apuestas, ni un corredor. Sólo soy una figura pública que intenta ser obediente durante el período de entrenamiento para poder irse a casa rápidamente», escribió Ammar en su carta leída por Ustaz Derry, citando el canal de YouTube Untungs Stories, el sábado 25 de octubre de 2025.

Además, Derry reveló el contenido de la carta que afirmaba que Ammar fue víctima de chantaje por parte de un individuo. Se dice que la persona exigió 300 millones de IDR con la amenaza de intensificar el caso si no le pagaban. En condiciones económicas difíciles, se dice que Ammar sólo se rindió.

«Aquí también se dice que un individuo extorsionó 300 millones de rupias. Si no pagas 300 millones de rupias, este caso aumentará. Si quieres pagar, te daré una semana. Donde Ammar tiene dinero, simplemente le pidió comida a la doctora Kamelia», dijo Ustaz Derry.

Ustadz Derry también instó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a investigar de inmediato a las personas mencionadas en la carta.

«De hecho, este autor debe ser investigado. Se trata de un individuo, en la carta se vuelve a mencionar de qué comisaría», subrayó.

También destacó que el traslado de Ammar a Nusakambangan se consideró excesivo, considerando que en realidad el actor estaba programado para ser liberado el próximo diciembre.

«Se suponía que Ammar estaría libre en diciembre. Su tiempo ha terminado. Ammar se sorprendió de que este caso surgiera repentinamente», dijo.