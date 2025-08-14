Difícil para el café, pero contundente para el cantante en asuntos de regalías

VIVA – Músicos Ahmad Dhani nuevamente hizo una declaración que provocó atención pública, esta vez relacionada con las políticas de gestión realeza Música en Indonesia. A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, el líder de la banda Dewa 19 dirigió las críticas directamente al vehículo de música indonesia (Propio). Según él, la institución de gestión de derechos de autor parecía inconsistente y tiende a ser injusto en defender las reglas.

Ahmad Dhani destacó la impresión de un doble estándar. Consideró que Wami era demasiado agresivo para recolectar regalías de actores comerciales como cafés, restaurantes y hoteles, pero en cambio no era firme contra el cantante o una gran banda sospechosa de ser reacio a pagar tarifas o pedir permiso a los compositores. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«¿Por qué Wami es Sharp en el café, el restaurante y el hotel?» Dhani escribió en la carga citada el jueves 14 de agosto de 2025.

Continuó sus críticas con una sátira más dura, «Pero, directo a los ricos cantantes o bandas que rechazan las tarifas del compositor, ¿quién rechazó el permiso del compositor?»

Esta declaración refleja su decepción con las políticas que según él no está a favor. Dhani sintió que tanto las pequeñas empresas como los grandes artistas deberían recibir el mismo tratamiento con la obligación de pagar regalías. «A pesar de que no están dispuestos a pagar regalías», dijo en la declaración de carga.

Este comentario mordaz aparece en medio de calentar la polémica con respecto a la política WAMI que establece el costo de las regalías para varios tipos de uso de la música. Comenzando desde la proyección de canciones en cafés o restaurantes, hasta eventos de entretenimiento como bodas y celebraciones.

Anteriormente, el esposo de Mulan Jameela también expresó su decepción. En su Instagram, Dhani también aludió brevemente al destino de los compositores que podrían ser destruidos debido al sistema que fue administrado por Wami.

«Este es el que hizo que el sistema realmente amenazara, el destino del compositor fue destruido», dijo.