Diferir viajar a Nepal, dice Mea; emite números de línea de ayuda para indios







En medio del Protesta de Nepal Gen ZEl Ministerio de Asuntos Externos (MEA) emitió el martes un aviso y pidió a los ciudadanos que aplazaran los viajes a Nepal hasta que la situación disminuya, ya que emitió números de línea de ayuda para los indios presentes en Nepal.

El MEA, en su aviso, también le pidió a los ciudadanos que ya están en Nepal que eviten evitar salir de sus lugares de estadía.

Nepal enfrenta protestas masivas que comenzaron el lunes después de la prohibición de las redes sociales del gobierno.

El asesor de MEA dijo: «En vista de la situación en desarrollo en Nepal, se aconseja a los ciudadanos indios que diferiran los viajes allí hasta que la situación se haya estabilizado. Se aconseja a los ciudadanos indios actualmente en Nepal que se refieran en sus lugares de residencia actuales, eviten salir a las calles y ejercer toda la debida precaución.

aconsejado que siga los avisos de seguridad locales de las autoridades de Nepal, así como la Embajada de la India en Katmandú «.

El MEA también ha emitido números de contacto para indios en Nepal. Dijo que en caso de cualquier asistencia requerida, llame a la embajada de IndiaKatmandú, en los siguientes números de línea de línea:

1. +977-980 860 2881 (WhatsApp Call también activa)

2. +977-981 032 6134 (la llamada de WhatsApp también activa)

Nepal enfrenta protestas masivas de la generación Z y el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan en Katmandú ha sido cerrado temporalmente.

Hasta ahora, al menos 19 personas han muerto desde el comienzo de las protestas del lunes.

Mientras tanto, Air India e Indigo Airlines también cancelaron el martes los vuelos a Katmandú en Nepal.

Air India el martes canceló el martes sus vuelos entre Nueva Delhi y Katmandú en vista del cierre del aeropuerto de la ciudad en medio de protestas antigubernamentales en Nepal e Indigo emitió un aviso para pasajeros.

En un aviso, Indigo dijo: «En vista de la situación prevaleciente en Katmandú, el aeropuerto ha estado cerrado por operaciones. En consecuencia, todos los vuelos hacia y desde Katmandú están suspendidos a partir de ahora. Si su viaje se ve afectado, puede optar convenientemente por un vuelo alternativo o reclamar un reembolso visitando nuestro sitio web. Estamos de manera cercana monitoreando los desarrollos y coordinando con las autoridades locales a las autoridades de las primeras que están de nuevo. Sigue revisando nuestros canales oficiales para obtener los últimos avisos y actualizaciones.

Nepal El primer ministro KP Sharma Oli renunció el martes a su cargo después de la protesta masiva de la generación Z en el país después de la prohibición de las redes sociales del gobierno, dijeron las autoridades.









Fuente