Diferentes maneras en que Suzuki mima a sus clientes

Jacarta – En la competitiva industria automovilística, crear cercanía con los consumidores es un desafío en sí mismo. PT suzuki Indomobil Sales (SIS) eligió un camino diferente para mantener la confianza de sus usuarios de automóviles, no sólo a través de productos y servicios, sino también fortaleciendo las relaciones sociales entre los propietarios de vehículos Suzuki.

Este enfoque se refleja en el apoyo del SIS a la implementación. Jamboree del Club Suzuki 2025 que tendrá lugar en el Museo Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Yakarta.

Este evento no es sólo un lugar de reunión de la comunidad, sino una forma real de la filosofía de servicio de Suzuki orientada a las necesidades del cliente. Para Suzuki, la satisfacción del usuario no termina tras el proceso de compra, sino que continúa en forma de asistencia a largo plazo a través de plataformas comunitarias y servicio postventa.

Este año, más de 2,200 miembros de la comunidad asistieron trayendo diversos modelos de vehículos, desde las últimas unidades hasta autos de los años 1970.

«Es fantástico que Suzuki Indonesia pueda volver a brindar apoyo a los consumidores que son miembros de la comunidad Suzuki para celebrar el Suzuki Club Jamboree 2025», dijo Dony Ismi Saputra, subdirector general de ventas de PT Suzuki Indomobil de 4W, citado. VIVA Automotriz en el lugar, sábado 18 de octubre de 2025.

Dony Ismi Saputra, subdirector general de 4W de PT SIS (izquierda)

Según Dony, una mayor participación de la comunidad indica una creciente lealtad natural entre los usuarios. «Este entusiasmo realmente nos toca el corazón, porque demuestra que los clientes no sólo compran vehículos, sino que también pasan a formar parte de la gran familia Suzuki», añadió.

Con el tema Lovely Day, este Jamboree presenta tres pilares de actividades: Amor por la Familia, Amor por la Tierra y Conducir con Amor. El enfoque de Suzuki este año radica en el pilar Drive with Love, que destaca la experiencia del cliente y el servicio posventa.

A través de programas de servicio gratuitos, pruebas de emisiones y educación sobre seguridad en la conducción, Suzuki presta atención a los aspectos de comodidad y seguridad del usuario.

«Nos sentimos orgullosos porque Suzuki no sólo apoya el evento, sino que también presta atención real a nuestras necesidades como usuarios a través de las instalaciones existentes. Esto demuestra que Suzuki está presente no sólo como fabricante de automóviles, sino también como socio de viajes», afirmó Imam Rachmadi, secretario del Comité del Jamboree del Club Suzuki 2025.