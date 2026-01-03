Diferentes formas de gestionar STNK perdidos y dañados

Yakarta, VIVA – Para los propietarios de vehículos de motor, el Certificado de matriculación del vehículo (STNK) es un documento importante que debe llevar consigo al conducir. Sin embargo, en la práctica, STNK puede perderse o dañarse.

Estas dos condiciones ya tienen un marco legal claro a través del Reglamento de la Policía Nacional Número 7 de 2021 sobre Registro e Identificación de Vehículos de Motor.

Como se cita VIVA AutomotrizSábado 3 de enero de 2025, en este reglamento, específicamente en el artículo 60, se establece que los propietarios de vehículos pueden solicitar un STNK de reemplazo si el documento se pierde o daña. Aunque ambos sean sustituidos, los requisitos administrativos que deben cumplir no son idénticos.

Para STNK perdido, hay más requisitos que deben prepararse. Los propietarios de vehículos deben completar el formulario de solicitud y adjuntar una identificación de acuerdo con la normativa aplicable.

Si la gestión se realiza a través de representante, será necesario un poder sellado junto con una fotocopia del DNI de quien recibe el poder. Aparte de eso, el propietario también debe traer el BPKB, hacer una declaración sellada que indique que el STNK perdido no está relacionado con un caso penal, civil o infracción de tránsito, e incluir una carta de informe de pérdida de la Policía Nacional. Este proceso también requiere una revisión física del vehículo.

Mientras tanto, para STNK dañado, el procedimiento es relativamente más sencillo. Los propietarios aún deben completar el formulario, adjuntar una identificación, traer BPKB y adjuntar un poder si están representados. Sin embargo, la diferencia es que no existe la obligación de realizar una carta de pérdida o una declaración legal. El propietario sólo necesita traer el viejo STNK averiado y realizar una revisión física del vehículo.

Esta diferencia de requisitos tiene como objetivo básicamente mantener el aspecto legal del vehículo. Se considera que los documentos perdidos tienen un mayor riesgo de uso indebido que los STNK que todavía están físicamente presentes, por lo que la verificación administrativa se hace más estricta.

A través de este reglamento, la policía espera que el público comprenda el flujo oficial de procesamiento del STNK. Además de facilitar los servicios, este reglamento también es un esfuerzo para prevenir prácticas ilegales y al mismo tiempo garantizar que los datos de los vehículos sigan siendo válidos en el sistema de registro policial.