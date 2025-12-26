Diferentes creencias, Jennifer Coppen revela quién iniciará sesión después de que Justin Hubner le propusiera matrimonio

VIVA – Las buenas noticias vienen de actrices y celebridades. Jennifer Coppen quien recientemente le propuso oficialmente matrimonio a su amante, Justin Hubner. Este romántico momento llamó inmediatamente la atención del público, pero detrás de la euforia de la propuesta, surgió una gran pregunta de los internautas, ¿cómo continuará la relación entre quienes se sabe que tienen creencias diferentes?

Jennifer Coppen es conocida como musulmana, mientras que Justin Hubner es conocido por adherir al cristianismo. Esta diferencia de creencias también ha despertado curiosidad entre los internautas, especialmente sobre quién cambiará de religión más adelante si su relación realmente avanza hasta convertirse en matrimonio. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Jennifer Coppen dilamar Justin Hubner Foto : Instagram/jennifercoppenreal20

Esta pregunta finalmente fue respondida directamente por Jennifer Coppen en una transmisión en vivo. Con un estilo relajado y sencillo, Jennifer dio una afirmación que inmediatamente se convirtió en un tema candente de conversación en las redes sociales. Dio a entender que no podía abandonar las creencias que había sostenido durante mucho tiempo.

«Si me caso, ¿quién iniciará sesión? Según usted, no puedo abandonar mi religión y ya se sabe que soy buena registrando personas (convirtiéndose al Islam)», dijo Jennifer Coppen, citada en un programa de TikTok el viernes 26 de diciembre de 2025.

En la misma ocasión, Jennifer también indicó que se habían discutido seriamente las discusiones sobre el futuro de su relación. También añadió que si esta relación continúa bien y conduce al matrimonio, es muy probable que Justin Hubner se convierta al Islam.

«Si Dios quiere veremos si la relación continúa, sí, ya se habla de que la relación irá a un nivel más serio. Pronto, si Dios quiere, entrará», volvió a decir.

Anteriormente, la noticia de la propuesta de Jennifer Coppen y Justin Hubner también conmocionó al público. Ambos compartieron este momento especial a través de sus respectivas cuentas de Instagram. En la foto subida, se ve a Justin Hubner arrodillado mientras le entrega un anillo a Jennifer, creando una atmósfera romántica llena de felicidad.

Justin Hubner escribió una declaración breve pero significativa en su carga:

«???????????????????????????????????? & ???????????????????????????, a lo que Jennifer inmediatamente respondió con el comentario: «Te amo hoy, mañana y siempre».