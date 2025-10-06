Diferentes actitudes de Rizky Nazar y El Rumi cuando se les pide que solicite Syifa Hadju

VIVA – Las buenas noticias provienen de parejas famosas, El rumi Y Syifa hadjuquien acaba de anunciar su compromiso. El momento romántico de la aplicación en Suiza, que fue presenciada al dar un anillo de diamantes de valor fantástico, casi Rp1 mil millones, de repente se convirtió en una cálida conversación en las redes sociales.

El paso rápido del segundo hijo de Ahmad Dhani y Maia Estianty, que acababan de estar en una relación de un año, era inversamente proporcional a la actitud del ex lover de Syifa, Rizky Nazarcuando se instó con respecto al plan de boda. Esta diferencia de actitud contrastante es ahora el foco principal de la comparación pública.

El Rumi, quien celebró oficialmente un aniversario de las citas con Syifa el 2 de octubre de 2025, demostró su seriedad al solicitar a su amante en una hermosa ubicación en Suiza. Reacciones de varios partidos, que van desde familiares, familiares, hasta otros artistas y fanáticos, que muestran una profunda felicidad.

De hecho, el hermano de Rizky Nazar, Rizkina Nazar, también expresó una sensación de alivio y felicidad con comentarios cortos.

La seriedad de El Rumi resultó haber sido olfateado mucho antes de que salieran oficialmente. A finales de julio de 2024, El Rumi presentó a Syifa Hadju a su padre, Ahmad Dhani. En ese momento, a pesar de no salir, Ahmad Dhani inmediatamente hizo una pregunta seria a Syifa sobre el matrimonio.

«¿Cuándo es el matrimonio?» Dios de Ahmad Dhani, citando videos de Instagram @selebrita_update, lunes 6 de octubre de 2025.

Syifa Hadju, que se sorprendió al responder con una pregunta posterior.

«¿Qué hay de su hijo?» Dijo.

La impactante reacción en realidad vino de El Rumi, quien inmediatamente respondió con preparación.

«¿Es permiso?» El preguntó El.

«Sí, está permitido», respondió Ahmad Dhani.

Este momento muestra que la idea de entrar en un nivel grave ha existido en la mente de El Rumi desde el comienzo de su cercanía. Esta actitud y preparación directas están ahora en el centro de atención, especialmente en comparación con el exlover ex de Syifa.

La comparación es inevitable con Rizky Nazar. Se sabía que Syifa Hadju y Rizky Nazar tenían una historia de amor durante cinco años antes de finalmente romper a principios de 2024, según los informes, el tema de la infidelidad era uno de los desencadenantes.

Aunque cinco años no es poco tiempo, aparentemente Rizky Nazar no ha mostrado signos de seriedad para continuar la relación con el nivel de matrimonio.

Esto se reveló en las viejas imágenes de video que compartió Rizkina Nazar. En el momento de comer con la familia en un restaurante, Rizkina hizo una pregunta que llevó al matrimonio a su hermana.