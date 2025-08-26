Diferentes actitudes de Pratama Arhan y Azizah Salsha respondieron al divorcio

VIVA – Noticias de divorcio Pratama Arhan Y Azizah salsha Continúa estando en el centro de atención pública. Después de dos años de matrimonio, la pareja se separó oficialmente a través de la decisión de Verstek en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el 25 de agosto de 2025, con un caso número 4274/PDT.G/2025/PA.TGRS.

Leer también: ¡La bucina solía estar separada! La celebración romántica de Pratama Arhan para Azizah Salsha es solo un recuerdo



El juicio que tuvo lugar brevemente sin la presencia de las dos partes desencadenó varias especulaciones, principalmente debido a las diferentes actitudes mostradas por Arhan y Azizah para responder a este tema.

Los internautas están ocupados discutiendo la dinámica de su hogar, en medio de las acusaciones de infidelidad y controversia en las redes sociales.

Leer también: Divorciado no final, Azizah Salsha todavía tiene 14 días para mantener a Pratama Arhan



Pratama Arhan eligió el silencio relacionado con este divorcio, pero aún mantiene su presencia en el espacio público. No cerró la columna de comentarios en su cuenta de Instagram, permitiendo a los internautas expresar opiniones. Muchos brindan apoyo para el movimiento de Arhan de Azizah.

«Te mereces mejor», escribió uno de los internautas en la columna de comentarios, citado de la publicación de Instagram de Pratama Arhan, martes 26 de agosto de 2025.

Leer también: El proceso de divorcio Pratama Arhan-Azizah Salsha es un rayo, ¿hay algún acuerdo?



«Arhan a pesar de que llegó tarde a tu divorcio», dijo otro.

«Te mereces mejorar y Sholehah Arhan. Mira a tu amigo que está casado con una buena mujer», dijo otro.

Sin embargo, Arhan no ha dado una declaración oficial, eligiendo centrarse en su carrera futbolística.

Por el contrario, Azizah Salsha también eligió el silencio, pero con un enfoque más cerrado. No envió representantes al juicio de divorcio, y la decisión de Verstek fue transmitida debido a su ausencia.

En las redes sociales, Azizah desactivó la columna de comentarios en su cuenta de Instagram, como si evitara la blasfemia y la sátira de los internautas. Muchos mencionaron el tema de una aventura con Salim Nauderrer, su ex: Rachel Ven, así como un momento en que Azizah fue visto tocando a Padel con su ex novia, Philo Paz Armand.

Las fotos, que eran virales en Tiktok, provocaron especulaciones de que la reunión con la primera se convirtió en uno de los desencadenantes de su grieta doméstica.

El tema de este asunto se calienta después de que Rachel Ven subió una foto con Azizah con la canción «Traidor» de Olivia Rodrigo como fondo, y dejando el emoji de serpiente en la carga de Azizah, que se considera un símbolo de traición.

Mientras tanto, la conversación de Azizah con su madre, Nurul Anastasya, quien circuló en las redes sociales, mostró su lado emocional, donde se disculpó por sentir no cumplir con las expectativas familiares.

La actitud contrastante entre Arhan, que estaba abierta a comentarios públicos y Azizah, que se cerró, refleja la forma en que enfrentan presión. Hasta ahora, los dos no han proporcionado una aclaración oficial, dejando al público en especulación.

Los internautas continúan monitoreando los desarrollos, y algunos lamentaban el final del matrimonio que alguna vez estuvo lleno del gesto romántico de Arhan en el campo. Este caso es un recordatorio de que detrás de la atención de los medios, las relaciones personales a menudo mantienen la complejidad que no se revela.