Diferente reacción de Lisa Mariana y Ridwan Kamil después de que salieron los resultados de la prueba de ADN

VIVA – Polémica larga que involucra celebridades Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan KamilFinalmente encontré un punto brillante. Después de meses de rompecabezas, finalmente se liberaron los resultados de la prueba de ADN realizada por los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Los resultados sorprendieron al público, el hijo de Lisa con las iniciales CA ciertamente no tenía relaciones sanguíneas con Ridwan Kamil. Sin embargo, la reacción de las dos partes es realmente muy diferente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

El anuncio oficial fue realizado directamente por el Jefe de la Dirección I de la Dirección de la Ley Penal de la Investigación Penal de Investigación Penal de la Policía, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso. Esta declaración asegura que no haya coincidencia biológica entre los dos.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con los hijos de las iniciales LM CA no tenía compatibilidad de ADN o no idéntica», dijo Rizki en la sede de la Policía Nacional, Yakarta citada por Viva el jueves 21 de agosto de 2025.

Reacción de Lisa Mariana

Inversamente proporcional a los resultados anunciados, Lisa Mariana en realidad mostró una reacción enojada y no aceptó. A través de las cargas en su Storie de Instagram, acusó el fraude en el proceso de examen.

«No dejaré que suceda trampa. Entonces, señor, no insista», dijo.

Su insatisfacción alcanzó su punto máximo cuando enfatizó que los resultados de esta prueba no fueron finales. Prometió desmantelar todo el supuesto fraude. Con un tono cínico y emocional, cuestionó los hechos.

«Esto no es final, desmantelamos lo mismo que lo mismo, no dejes que haya trampa aquí. Dijo en voz alta.

Lisa también aludió a la responsabilidad en el más allá, lo que demuestra que este problema no es solo una cuestión de ley mundana para ella. «Responsabilidad en el más allá, señor», dijo Lisa.

La reacción de Ridwan Kamil

Gobernador de Yakarta Número 1, Ridwan Kamil

Por otro lado, la respuesta de Ridwan Kamil se ve más tranquila y más profesional. A través de su abogado, la musulmana Jaya Butarbutar, dio la bienvenida a los resultados de la prueba de ADN e invitaron a todas las partes a respetar el proceso que había llevado a cabo la Policía Nacional.

Con respecto al plan de Lisa Mariana para llevar a cabo un ADN en el extranjero en el extranjero, Muslim Jaya no le importó. Todavía respeta estos esfuerzos, pero enfatiza que los resultados de los Pusdokkes de la Policía Nacional son precisos y profesionales.

«Sí, creo que esto es esto, esta es una prueba de ADN realizada por Dokkes si vemos que todo se hace de manera transparente, objetiva, profesional e independiente. Ahora, una vez más invitamos a todas las partes, quienes sean, Mbak Lisa y todo tipo, respetemos este resultado», dijo Muslim.

«Incluso si toman medidas, también lo respetamos porque es parte de los esfuerzos que hicieron. Pero nuevamente esperamos, sí, respetamos lo que ha llevado a cabo la sede de la Policía Nacional Dokkes porque es profesional», continuó.

Ridwan Kamil enfatizó que el proceso llevado a cabo por la Policía Nacional Pusdokkes era muy transparente, incluso el sello de los resultados de la prueba se abrió ante ellos. Esta es una fuerte prueba de la profesionalidad de las instituciones relacionadas.

«Sí, tenemos que aceptar cualquier cosa. Pero una vez más invito a todos mis amigos, Lisa Mariana, debemos aceptar lo que Dokkes ha transmitido porque era un profesional. Anteriormente, el sello también se abrió.

Los resultados de la prueba de ADN deben ser el cierre de esta polémica. Sin embargo, una reacción diferente de ambos lados en realidad abre un nuevo capítulo. Ridwan Kamil decidió ser pacífico y respetar los resultados oficiales, mientras que Lisa Mariana insistió en negarse y afirmó continuar luchando por la verdad.