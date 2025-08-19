Diferente destino de Manchester City y Manchester United





Manchester City comenzó la temporada con una victoria convincente. El equipo de Pep Guardiola inmediatamente se sentó en la parte superior de la clasificación después de hacer tres puntos completos con una diferencia de goles +4. Este comienzo muestra la consistencia de los ciudadanos, que sigue siendo el principal campeón favorito.

Por el contrario, el Manchester United debe aceptar la dura realidad. La derrota 0-1 en el partido inaugural contra el Arsenal hizo que los Red Devils vararan en el 15º lugar. Están listados como uno de los ocho equipos que no han ganado puntos, con una diferencia de goles de -1.

Estos resultados agregaron presión a Ruben Amorim, a quien se le exigió traer el renacimiento de United después de la temporada pasada, el rendimiento del equipo a menudo subía y bajaba.

Además de la ciudad, la mayor sorpresa vino de Sunderland. El equipo promocional ganó con éxito en la semana inaugural e inmediatamente llegó en el segundo lugar con el mismo punto (3), solo derrotó la diferencia de goles del campeón defensor.

Tottenham Hotspur y Liverpool También ganó tres puntos, ocupando tres y cuatro posiciones. El Arsenal comenzó un paso con un empate, en la sexta posición con un punto. Chelsea solo pudo sentarse en el 11º lugar después de no poder ganar en el partido inaugural.

En la parte inferior de la clasificación, Wolverhampton Wanderers debe estar satisfecho en la posición 20 después de perder un deslizamiento de tierra y registrar una diferencia de goles de -4. Mientras que West Ham United (19) y Burnley (18) aún no han ganado puntos

