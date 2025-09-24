Diferencias en las expresiones de Ahmad Assegaf y Tasya Farasya al asistir al juicio de divorcio

VIVA – Pareja Tasya farasya Y Ahmad assegaf Se sometió a un juicio de divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta hoy el miércoles 24 de septiembre de 2025. Este juicio inmediatamente llamó la atención del público, no solo por su estado como pareja que a menudo se usaba como modelos a seguir, sino también por su expresión cuando estaban presentes en los tribunales que eran muy diferentes entre sí.

Leer también: La condición actual de Tasya Farasya antes de la primera prueba de divorcio, su rostro está muy marchito



Ahmad Assegaf vino con una camisa blanca de manga larga combinada con pantalones gris oscuro. Se sentó junto a su asesor legal y tuvo una sonrisa al equipo de medios. Aunque bombardeado con una pregunta, Ahmad eligió el silencio sin dar una sola respuesta, como en el video subido por la cuenta @Pembasmi.kehaluan.Reall. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

Leer también: La expresión cardíaca de Tasya Farasya antes de la prueba de divorcio de hoy: nunca pensé …



Por otro lado, la expresión de Tasya Farasya en realidad se ve muy diferente. Sentada frente a su esposo, Tasya parecía sombría y ocasionalmente apoyada en la silla, como si mostrara la pesada carga que estaba sintiendo.

El momento fue ampliamente discutido por los ciudadanos. Muchos comentarios de simpatía sobre Tasya, así como sátira para Ahmad.

Leer también: Más popular: la conspiración de la muerte de Yu, Ahmad Assegaf es sospechosa



«¿Qué mujer quieres, mientras que tan hermosa como tasya te dueles»?

«Por lo general, lo incorrecto a eso es sonreír de manera poco clara».

«Está realmente orgulloso de que pueda lastimar a un Tasya Farasya, el fuerte es Memong @tasyafarasya».

Antes del juicio, Tasya había escrito una expresión de su corazón a través de la historia de Instagram. Admitió que todavía era difícil aceptar la dura realidad del divorcio en su hogar.

«Se siente como ver las historias de otras personas. Nunca pensé que este capítulo se convertiría en el mío», escribió Tasya en inglés traducido por Viva el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Además, agregó: «Esto se siente irreal … como me despertaré y todo vuelve a la normalidad».

Para obtener información, Tasya demandó oficialmente por el divorcio Ahmad el 12 de septiembre de 2025. La demanda fue confirmada por las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta unos días después.

De hecho, esta pareja se conocía anteriormente como un par de objetivos desde casarse en 2018. Desde su matrimonio, nacieron dos hijos, a saber, Maryam y Jesús. Sin embargo, su grieta doméstica finalmente ya no pudo estar cubierta.