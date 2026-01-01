Diferencia entre los precios del combustible en Malasia e Indonesia, este es el precio al 1 de enero de 2026

Kuala Lumpur, VIVA – Gobierno Malasia ha publicado una actualización sobre los precios del fueloil (BBM) para el período del 1 al 7 de enero de 2026. Curiosamente, al entrar en la primera semana del nuevo año no ha habido ningún cambio en comparación con la última semana de 2025. Todos los tipos de combustible todavía están vinculados a la misma cifra, lo que indica precios del combustible Malasia se encontraba en una situación estable a principios de año.

Reportado VIVA Automotriz de PaultanJueves 1 de enero de 2026, si se convierte asumiendo que el tipo de cambio de 1 ringgit malasio (RM) equivale a alrededor de 4.140 IDR, ​​entonces el precio del combustible de Malasia en rupias todavía está en el rango de 8.000 a 13.000 IDR por litro. Para la gasolina no subsidiada de 95 RON, el precio sigue siendo de 2,56 RM por litro o el equivalente a alrededor de Rp. 10.600 por litro. Mientras tanto, RON97 como variante de gasolina de mayor octanaje todavía se comercializa a RM 3,16 por litro, que, si se calcula, alcanza alrededor de IDR 13.100 por litro.

Malasia también sigue manteniendo su política de subvenciones a través del plan Budi Madani de 95 RON (Budi95). Con este programa, RON95 subsidiado se vende a RM 1,99 por litro, aproximadamente equivalente a IDR 8.200 por litro, con un subsidio de 300 litros por mes para los ciudadanos malasios elegibles que tengan un permiso de conducir válido. Este plan es uno de los instrumentos del gobierno para mantener el poder adquisitivo de la gente en medio de la dinámica económica regional.

En el sector del diésel los precios tampoco experimentaron ajustes. El diésel Euro 5 mezclado con B10 y B20 se mantiene en el nivel de 2,94 RM por litro, o alrededor de 12.100 IDR por litro. Mientras tanto, Euro 5 B7, que tiene un menor contenido de biodiesel, todavía se fija en RM 3,14 por litro, o aproximadamente IDR 13.000 por litro. Para las regiones del este de Malasia, como Sabah, Sarawak y Labuan, los precios del diésel siguen siendo más baratos, a 2,15 RM por litro, o alrededor de 8.900 IDR por litro.

Todos estos precios son válidos desde la medianoche hasta el 7 de enero de 2026, antes de que el gobierno publique la próxima actualización de precios semanal. Esta es la primera actualización del precio del combustible en Malasia en 2026, mientras continúa el sistema de precios semanal que se implementa desde 2019.

Los precios estables del combustible brindan seguridad a los consumidores a principios de año. Sin embargo, los movimientos de precios globales y las políticas energéticas nacionales seguirán siendo los factores determinantes en cuanto a si los precios se mantendrán estables, experimentarán un aumento o realmente disminuirán en las próximas semanas.