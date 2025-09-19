Diferencia de liquidez, OJK destacó la optimización de RP 200 billones en Himbara

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) A través del jefe del Departamento de Regulación y Desarrollo Bancario, Indah Iramadhini, abre votos sobre los pasos del gobierno para verter los fondos Rp. 200 billones a cinco Banco himbara.

Se enfatizó, esfuerzo mejoramiento Desde el desembolso de nuevos fondos para los cinco bancos de Himbara, debe hacerse bien, para que realmente pueda abrir un espacio de liquidez más amplio para la industria bancaria en el país.

Razón a pesar de que todavía es crédito que no ha sido canalizado del préstamo no transbordado alias, pero según él, en realidad refleja el compromiso bancario de canalizar el crédito de acuerdo con el programa de retiro de deudores.

«Entonces, el Undisburshed muestra que el banco está comprometido a canalizar una serie de fondos de crédito al deudor», dijo Indah en la información de los medios POJK No. 19/2025 en la oficina de OJK, Central Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Información de medios POJK No. 19/2025 sobre la facilidad de acceso al financiamiento MSME Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Continuó, desde la perspectiva industrial, actualmente la relación de préstamo hasta el depósito o préstamo al índice de depósito (LDR) es del 86 por ciento y se considera aún dentro de los límites razonables.

Esto se da que el rango ideal de LDR está en el rango del 75-92 por ciento. Además, con la adición de fondos del gobierno, se espera que la posición de liquidez bancaria también sea más amplia y fuerte para fomentar la distribución crediticia.

«Si vemos cuánto LDR es natural, es entre el 75 por ciento al 92 por ciento. Así que aquí todavía hay espacio», dijo Indah.

«Porque cuando los fondos del gobierno ingresen al banco Himbara, entonces, por supuesto, aumentará los depósitos», dijo.