Diferencia de IDR 16 millones, ¿elige Honda WR-V o BR-V N7X?

Yakarta, VIVA – Para los potenciales compradores de automóviles nuevos, la diferencia de precio de decenas de millones de rupias a menudo parece pequeña, pero puede tener un gran efecto en la elección del modelo. Esto se aplica a los dos SUV insignia de Honda, el WR-V y el BR-V N7X.

Lea también: ¡Este SUV obtiene un descuento especial en GIIAS 2025, reducción de precio de hasta 25 millones de IDR!



Ambos tienen el mismo motor de 1,5 litros y ofrecen el confort típico de Honda, pero están dirigidos a necesidades ligeramente diferentes. Con una diferencia de precio de alrededor de 16 millones de IDR, ¿cuál es realmente más racional elegir?

El Honda WR-V es un SUV compacto que enfatiza el estilo deportivo y la practicidad. Sus dimensiones son compactas, lo que facilita el control en vías urbanas muy transitadas. Este coche utiliza un motor DOHC i-VTEC de 1,5 litros con 121 CV de potencia y 145 Nm de par, combinado con una transmisión manual o CVT. La apariencia exterior es agresiva, especialmente en la variante RS, que es la versión más alta de la familia WR-V.

Lea también: Lista de coches que competirán con el Suzuki Fronx en Indonesia



Por otro lado, el Honda BR-V N7X se presenta como un SUV de tres filas que ofrece un habitáculo más espacioso y una impresión más madura. El motor base es el mismo, pero con una carrocería más larga y capacidad para hasta siete pasajeros. La variante N7X agrega toques exclusivos como detalles oscuros en la parrilla, llantas negras y detalles interiores con una sensación premium.

Visto por VIVA Otomotif desde la página oficial de PT Honda Prospect Motor, el jueves 16 de octubre de 2025, el precio actual del Honda WR-V comienza en IDR 280,700,000 en la carretera de Yakarta para la variante más baja, mientras que el BR-V abre desde IDR 297,300,000 para la versión de nivel de entrada.

Lea también: El Suzuki Fronx que se lanza en Indonesia desafiará esta línea de autos



Esto significa que la diferencia entre los dos ronda los 16 millones de IDR. La cifra no es demasiado lejana, pero es suficiente para influir en la consideración de los compradores potenciales a la hora de determinar sus principales necesidades.

El WR-V destaca por su eficiencia y agilidad. Su menor tamaño lo hace ideal para el uso diario en las grandes ciudades, con un consumo de combustible relativamente económico. La suspensión también es lo suficientemente cómoda para el uso diario, mientras que la cabina para cinco pasajeros es suficiente para una familia pequeña o un usuario individual.

Mientras tanto, el BR-V N7X ofrece más capacidad y flexibilidad. Con tres filas de asientos, este coche es adecuado para familias que viajan juntas a menudo. El diseño también parece más elegante y con clase, en línea con la imagen de un SUV familiar moderno. Las características adicionales y el espacio extra hacen que la diferencia de precio de 16 millones de IDR valga la pena, especialmente para aquellos que necesitan más practicidad.