Diez tendencias de IA en 2026 que sacudirán el mundo del trabajo y los negocios

Jacarta – Tecnología de inteligencia artificial (AI) está entrando ahora en una nueva fase. Si hace unos años la IA todavía se consideraba solo una herramienta, en 2026 IA generativa Se prevé que se convertirá en una parte importante de la vida y el trabajo diarios de las personas.

Máquinas capaces de producir textos, imágenes, vídeos e incluso códigos son utilizadas hoy no sólo por grandes empresas, sino también por particulares para estudiar, investigar e incluso acompañar las actividades diarias.

aunque aporta mucho oportunidadEste progreso también plantea desafíos, que van desde cuestiones de derechos de autor, sesgo de datos y preocupaciones sobre la pérdida de empleos. Aun así, el potencial de la IA generativa para acelerar la productividad y ampliar la capacidad humana es demasiado grande para ignorarlo.

Bueno, aquí tienes diez. tren Se espera que la IA generativa se forme en 2026, como se informó y resumió de varias fuentes, el miércoles 15 de octubre de 2025.



Ilustración en el trabajo.

1. El vídeo generativo es cada vez más maduro

La IA está empezando a cambiar la forma en que funciona la industria del entretenimiento. La serie argentina titulada El Eternauta que se transmite por Netflix utiliza tecnología generativa para reducir tiempos y costos de producción de animación y efectos visuales. Se prevé que el año 2026 marque una era en la que las principales películas y programas de televisión dependerán cada vez más de la IA en sus procesos creativos.

2. La autenticidad es clave

En medio de una avalancha de contenido generado por IA, tanto los individuos como las marcas buscarán nuevas formas de mostrar la autenticidad y las experiencias humanas reales. Bueno, los creadores de contenido que sean capaces de brindar un toque humano se destacarán en un mar de información automatizada.

3. El dilema de los derechos de autor

El debate sobre el uso de obras protegidas por derechos de autor como material de formación para modelos de IA será cada vez más intenso. Artistas, músicos y escritores consideran que utilizar su obra sin permiso es una forma de robo. Por otro lado, los desarrolladores de IA necesitan datos humanos para enseñar a las máquinas a imitar esa creatividad. Se prevé que el año 2026 estará lleno de demandas y esfuerzos regulatorios para encontrar un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos de autor.

4. Chatbot de agente, de reactivo a proactivo

Los chatbots están empezando a evolucionar desde herramientas de respuesta a preguntas hasta asistentes digitales capaces de actuar de forma independiente. La función Modo Agente presente en ChatGPT, así como capacidades similares en Gemini y Claude, permiten a la IA realizar acciones de varios pasos sin intervención humana.