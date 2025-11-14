Diez recomendaciones para zapatillas ligeras para correr, se siente como si solo estuvieras usando calcetines Precios a partir de IDR 300 mil

YAKARTA, VIVA – Correr se ha convertido en uno de los deportes más populares porque es fácil de realizar y no requiere equipamiento complicado. Aunque parezca simple, elegir el calzado adecuado es muy importante para brindar comodidad y seguridad, especialmente para aquellos que corren o atraviesan terrenos bastante desafiantes con regularidad.

Uno de los aspectos más importantes es elegir calzado ligero para que tus pasos sean eficientes y no cansen tus pies rápidamente.

A continuación se muestra el resumen de recomendaciones de VIVA. zapatos para correr Superligero 2025 que se puede utilizar para sprints de hasta 5 km.

1. 910 Diecinueve Aurorun

El diseño es simple y adecuado para trotar o correr con regularidad. Es liviano y responsivo, y cuenta con una suela exterior de goma que lo hace duradero. Los precios comienzan en IDR 569.905.

2. ESPECIFICACIONES Ejecución de Coanda SV Subs 1 Adamantine Pearl City

Estos zapatos tienen una gran flexibilidad, por lo que son cómodos de usar tanto para carreras diarias como para carreras largas. El material es fino y poroso, lo que garantiza una circulación de aire óptima. Se puede comprar a partir de IDR 674.800.

3. Adidas Running Runfalcon 5

Este modelo es popular gracias a su peso ligero, transpirabilidad y comodidad tanto para principiantes como para deportistas profesionales. La entresuela Cloudfoam proporciona una sensación suave y elástica, mientras que la parte superior de malla y la suela exterior Adiwear añaden durabilidad. Precio desde IDR 850.000.

4. Ejecutar Asics Novablast 5

Las Asics Novablast 5 están diseñadas para corredores que buscan mejorar su rendimiento. La entresuela acolchada proporciona un soporte potente en cada paso. La parte superior utiliza material jacquard que es transpirable y duradero. Los precios comienzan desde IDR 2.299.000.

5. Adidas Adizero Evo SL

Estos otros zapatos súper ligeros de Adidas son adecuados para carreras diarias y carreras largas. Aunque pertenece a la categoría premium, la calidad está a la altura de la máxima durabilidad y un aspecto moderno. Los precios comienzan desde IDR 2.652.000.

6. Ardiles Nfinity Burst

Elección económica para principiantes. Estos zapatos tienen espuma suave y una entresuela cómoda. Adecuado para carreras fáciles y carreras diarias. Puedes conseguirlo por alrededor de 379.848 IDR.

7. Ortuseight ejecutando Hyperblast 2.1

Especialmente diseñados para corredores con pies anchos o planos, estos zapatos tienen un soporte de arco estable y duradero. Los precios asequibles comienzan desde 569.000 IDR.