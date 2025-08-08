





Diez personas están muertas y desaparecen 33 después de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el noroeste PorcelanaLa provincia de Gansu, los medios estatales informaron el viernes, lo último de una serie de eventos meteorológicos letales para llegar al país.

Los desastres naturales son comunes en toda China, particularmente en el verano, cuando algunas regiones experimentan fuertes lluvias, mientras que otras hornean al calor abrasador.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó el «esfuerzo más importante» para rescatar a las personas desaparecidas el viernes, dijo el emisor estatal CCTV.

Debido a la «ocurrencia frecuente del clima extremo», Xi ordenó que todas las regiones «superen resueltamente la complacencia» y fortalezcan los esfuerzos para identificar los riesgos, agregó la emisora.

A partir del 7 de agosto, «Llovencia Continua de Llovencia» en Gansu desencadenó inundaciones repentinas, con el número de muertos el viernes por la tarde a las 10, dijo CCTV.

Las autoridades locales habían emitido la advertencia de emergencia de más alto nivel para inundaciones repentinas durante la noche.

Un video compartido por el diario de las personas respaldadas por el Partido Comunista mostró más de una docena de rescatistas que se aferran a una cuerda mientras empujaban a través de torrentes de lodo, mientras que las fotos publicadas por el gobierno de Gansu mostraron carreteras cubiertas de limo y grandes piedras.

Las fuertes lluvias atraparon a 4.000 personas que viven en el área montañosa de Xinglong y empujaron la basura a las carreteras, informó CCTV el viernes.

Faltaban tres personas después de un deslizamiento de tierra en la aldea de Maliantan, dijo.

Las imágenes compartidas por las autoridades de bomberos chinas en Weibo mostraron rescatistas en personas maliantes guiando a las personas a través de aguas grises apresuradas.

El principal planificador económico de Beijing dijo que estaba asignando 100 millones de yuanes ($ 14 millones) hacia el alivio de desastres en Gansu.

Las autoridades meteorológicas locales al mediodía del viernes predijeron más lluvia en algunas áreas, incluido cerca del río Amarillo, la segunda vía fluvial más grande de China.

El sur del país también ha experimentado aguaceros torrenciales esta semana.

CCTV informó el viernes que las siete personas desaparecen después de un corrimiento de tierras En la provincia de Guangdong había sido asesinado.

Diez de miles de personas fueron evacuadas en todo Guangdong esta semana, con fuertes lluvias que inundaron vecindarios y tiendas residenciales.

El gobierno también ha asignado 100 millones de yuanes hacia los esfuerzos de recuperación allí, dijo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

El mes pasado, las fuertes lluvias en el norte de Beijing mataron a 44 personas, con los suburbios rurales de la capital golpeó lo más duro.

Un deslizamiento de tierra en un pueblo de la provincia de Hebei, que rodea a Beijing, mató a otras ocho personas.

Los científicos advierten la intensidad y la frecuencia del extremo global clima Los eventos aumentarán a medida que el planeta continúe calentando debido a las emisiones de combustibles fósiles.

China es el mayor emisor del mundo, pero también es una potencia de energía renovable global que tiene como objetivo hacer que su economía masiva sea neutral en el carbono para 2060.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente