Diez países con los bosques más absorbentes de carbono del mundo en 2025

VIVA – Según el último informe de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para 2025, bosque El mundo sigue siendo el principal baluarte en la lucha contra el cambio climático. Actualmente, alrededor de 4,14 mil millones de hectáreas o alrededor del 32 por ciento de la superficie terrestre del planeta todavía están cubiertas de bosques. Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias, la tasa de deforestación global sigue siendo un desafío importante para la sostenibilidad ambiental.

La FAO señala que el mundo pierde alrededor de 10,9 millones de hectáreas de bosques cada año. Aunque esta cifra ha disminuido en comparación con el período 1990-2000, que alcanzó 17,6 millones de hectáreas por año, la presión sobre los ecosistemas forestales sigue siendo alta debido al desmonte de tierras y las actividades humanas.

Rusia, China y Estados Unidos están absorbiendo a los líderes Carbón Mundo

Según el informe Evaluación de los recursos forestales 2025, los bosques de todo el mundo son capaces de absorber un promedio de 3.600 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año en el período 2021-2025. De ese número, varios país registró una contribución extraordinaria.

Rusia ocupa el primer lugar con capacidad de absorber 1.150 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que lo convierte en el país con el mayor sumidero de carbono forestal del mundo. En segundo lugar se encuentra China con 840 millones de toneladas de CO₂, seguida de Estados Unidos con 410 millones de toneladas de CO₂.

La siguiente es una lista de 10 países con los mayores sumideros de carbono forestal del mundo para el período 2021-2025 según la FAO, según lo informado por El expreso indio:

Rusia: alrededor de 1.150 millones de toneladas de CO₂ al año China: alrededor de 840 millones de toneladas de CO₂ al año Estados Unidos: alrededor de 410 millones de toneladas de CO₂ al año Brasil: alrededor de 340 millones de toneladas de CO₂ al año India: alrededor de 150 millones de toneladas de CO₂ al año Bielorrusia: alrededor de 150 millones de toneladas de CO₂ al año Sudáfrica: entre 75 y 35 millones de toneladas de CO₂ al año Ghana: entre 75 y 35 millones de toneladas de CO₂ al año Corea del Sur: entre 75 y 35 millones de toneladas de CO₂ al año Honduras: entre 75 y 35 millones de toneladas de CO₂ al año

Brasil y Congo registran altas emisiones debido a la deforestación

Si bien es el país con la mayor superficie forestal, Brasil también es el mayor contribuyente a las emisiones de carbono debidas a la deforestación, es decir, alrededor de 1.420 millones de toneladas de CO₂ al año. Mientras tanto, la República Democrática del Congo registró 160 millones de toneladas de CO₂ y Perú alrededor de 130 millones de toneladas de CO₂.