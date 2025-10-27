Diez países con el desempleo más bajo en 2025, ¿qué clasificación ocupa Indonesia?

Jacarta – Nivel desempleo es a menudo un punto de referencia para la salud economía un país. Sin embargo, actualmente el mercado laboral no va bien, donde las tasas de desempleo en varios países son altas y hay una tormenta de despidos.

Pero en medio de la incertidumbre global y la presión económica, resulta que todavía hay países que han logrado reducir la tasa de desempleo a menos del tres por ciento.

Lanzando desde RefriegaLunes 27 de octubre de 2025, aquí están los 10 países con las tasas de desempleo más bajas del mundo en 2025.

1. Qatar: 0,2 por ciento

Qatar ocupa el primer lugar con una tasa de desempleo de sólo el 0,2 por ciento, la más baja del mundo. La fuerte economía de sector El gas natural y el petróleo, además del elevado número de trabajadores inmigrantes, han hecho que la tasa de desempleo sea casi nula. El gobierno continúa invirtiendo en infraestructura y diversificando la economía para crear nuevos empleos.

2. Camboya: 0,3 por ciento

Con un desempleo de sólo el 0,3 por ciento, Camboya ha logrado mantener la estabilidad del mercado laboral a través de las industrias agrícola y de la confección. Aunque muchos trabajadores están en el sector informal, el gobierno sigue centrado en mejorar la educación y el crecimiento industrial para que a la generación más joven no le falten oportunidades laborales.

3. Níger: 0,4 por ciento

Níger registró una tasa de desempleo oficial del 0,4 por ciento. Esta cifra es baja porque la mayor parte de la población trabaja en el sector agrícola informal o de subsistencia, que no se ha registrado en su totalidad. Aun así, las instituciones internacionales continúan presionando para mejorar la precisión de los datos laborales.

4. Tailandia: 0,7 por ciento

Tailandia mantiene la estabilidad económica con una tasa de desempleo del 0,7 por ciento. Los sectores de turismo, manufactura y servicios son los principales soportes. El gobierno también está implementando estímulos económicos y programas industriales rurales para mantener abiertas las oportunidades de empleo.

5. Taiwán: 1,0 por ciento

Taiwán logró reducir el desempleo al 1,0 por ciento gracias a la fortaleza de los sectores de exportación de tecnología, manufactura y electrónica. Aunque el mundo se enfrenta a una interrupción de la cadena de suministro global, la economía de Taiwán sigue siendo resistente.

6. Singapur: 1,3 por ciento

Con un desempleo del 1,3 por ciento, Singapur sigue siendo un imán para las empresas multinacionales. Las políticas favorables a las empresas, una economía diversificada y programas de mejora de las habilidades de la fuerza laboral significan que el país continúa destacándose en el mantenimiento de la estabilidad laboral.

7. Japón: 2,5 por ciento

Los datos de la OCDE señalan que Japón tendrá un desempleo del 2,5 por ciento en 2025. A pesar de enfrentar una población que envejece, el país de Sakura sigue siendo eficiente gracias a la automatización y las reformas laborales equilibradas.